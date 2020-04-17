Уволен министр цифрового развития Приморья

Губернатор Олег Кожемяко в пятницу, 17 апреля, освободил от занимаемой должности заместителя председателя Правительства Приморского края — министра цифрового развития и связи региона Сергея Максимчука. Об этом сообщил официальный сайт правительства Приморского края.

Сергей Максимчук с 2019 года курировал в регионе вопросы цифрового развития, включая внедрение системы «Умный город», реализацию национального проекта «Цифровая экономика», а также молодежную политику.

В сообщении пресс-службы регионального правительства акцентируется внимание на том, что на возглавляемое Максимчуком министерство в период эпидемии коронавирусной инфекции была возложена большая ответственность. С введением режима полной самоизоляции в крае губернатор поручил министру обеспечить запуск электронной системы пропусков и эффективное дистанционное обучение в образовательных организациях края.

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