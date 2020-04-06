2020-04-06T19:28:17+03:00
Общество

Пропускной режим и штрафы за выход их дома с сегодняшнего дня - последние новости

Разбираемся, как власти будут контролировать перемещение приморцев
Сергей БАЛАНОВ
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Полицейские теперь в праве подойти к вам на улице и попросить показать SMS-ку. Фото: УМВД по ПКПолицейские теперь в праве подойти к вам на улице и попросить показать SMS-ку. Фото: УМВД по ПК
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Жизнь вокруг нас меняется стремительно. В понедельник, 6 апреля, приморские депутаты собрались на внеочередное заседание и сразу в трех чтениях приняли закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции. Теперь за выход из дома без причины можно заплатить от 3 до 5 тысяч рублей.

А несколькими часами позже все в тот же понедельник правительство Приморья объявило, что уже со вторника, 7 апреля, в регионе вводится пропускной режим. Это значит, что любого человека на улице может остановить полицейский и потребовать сразу три документа – паспорт, справку с работы и специальный код, который можно получить по SMS, зарегистрировавшись на Госуслугах.

То есть с сегодняшнего дня на улицу без этих документов не выйти? И да и нет. Да, правила уже установлены, но в правительстве региона пообещали – дословно – в первые дни пропускной системы допустимы послабления.

Зампредседателя Правительства Приморья Сергей Максимчук подчеркнул в понедельник, что за первичное нарушение режима полной самоизоляции в первые дни работы пропускной системы приморцев штрафовать не будут.

- Задача пропускной системы – максимально снизить социальные контакты, чтобы люди без необходимости не покидали места постоянного проживания. Нюансов много. Мы не можем предусмотреть все. Естественно, полицейские будут стараться тоже входить в ситуацию. Мы такую разъяснительную работу с сотрудниками правоохранительных органов проводим. Просим жестких мер в отношении граждан не предпринимать. В первые дни работы пропускной системы – и вовсе делать только предупреждения. Нет такой цели – собрать как можно больше штрафов. Однако если будут вопиющие случаи, когда граждане будут ездить туда-обратно без крайней необходимости, их привлекут к административной ответственности, – пообещал Сергей Максимчук.

Есть и еще один нюанс. Получить заветный код с сайта Госуслуг заранее было нельзя, услуга открылась только с 00:00 вторника. И сайт, ожидаемо, не справился с потоком пользователей. А многие из тех, кому удалось попасть на сайт, не обнаружили своей компании в списках.

- Мы сейчас формируем первичный список компаний, сотрудникам которых разрешено оформить пропуск. Делаем это через профильные министерства. В нем – уже более 3 тысяч организаций, и он постоянно пополняется. Речь идет о нескольких сотнях тысяч сотрудников, – отметил Сергей Максимчук.

Речь идет о сотрудниках предприятий и организаций, которые продолжат трудиться в апреле, несмотря на объявление президентом России этого месяца нерабочим. Тут многие – от врачей до коммунальщиков. Всем же остальным придется оставаться дома, пока срок до 30 апреля. Выходить можно только в магазин, погулять с собакой или в экстренных случаях.

Как получить пропуск и кому он полагается, можно прочитать по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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