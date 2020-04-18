Число зараженных коронавирусом в Приморье на 18 апреля 2020 года достигло 67: один пациент в крайне тяжелом состоянии

Число зараженных коронавирусом в Приморье достигло 67. За последние сутки диагноз подтвердился у 18 жителей региона.

- Пациенты разного возраста: от 18 до 78 лет. У нескольких человек ранее диагностировали внебольничную пневмонию, кто-то ранее выезжал за пределы Приморья. Есть и те, кто не покидал край, - сообщают в оперативном штабе.

Врачи обращают внимание на то, что состояние пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирус», остается стабильном. Тем не менее, есть четыре человека, которые находятся в тяжелом состояние, еще один в крайне тяжелом.

Напомним, что четырем пациентам удалось вылечиться от коронавируса. Два случая заражения были с летальным исходом. Сейчас в регионе борются с заболеванием 61 человек, трое из них - дети.

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