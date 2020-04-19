Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 20 апреля 2020 года: резкий рост числа заболевших

Прошли времена, когда о новых заболевших в Приморье сообщали не каждый день, и прибавлялось их по один-два человека. Статистика п региону резко пошла в верх, и выходные не стали исключением. Итак, коронавирус во Владивостоке, последние новости на 20 апреля 2020 года: уже 80 заболевших, самый возрастной пациент и кордоны на Русском.

Статистика

В субботу подтвердили еще 18 случаев заболевания, в воскресенье – плюс 13. Таким образом, с диагнозом COVID-19 в крае зарегистрировано уже 80 человек.

В статусе «подозрительных» находятся еще почти 20 человек, которые ждут повторного результата на коронавирус.

На лечении в госпитале находятся 74 человека, в том числе трое детей. Более 40% пациентов – люди старшего возраста от 65 лет и старше.

Состояние большинства не вызывает больших опасений, но у пяти пациентов оно оценивается как тяжелое.

В соседнем Хабаровске уже 185 заболевших и 4 погибших от этой болезни.

Новый «рекорд»

Ранее говорилось, что возраст пациентов в Приморье от 7 месяцев до 78 лет. Но на выходных появился еще более возрастной заболевший.

Официальный диагноз COVID-19 установлен у 79-летней женщины из Анучино. Накануне возрастная пациентка доставлена во Владивосток, где получает необходимую медикаментозную помощь. По информации оперативного штаба, вместе с женщиной проживал сын, который, с ее слов, некоторое время гостил у друзей в Арсеньеве. Все контакты заболевшей и ее сына устанавливаются.

В связи с этим случаем в оперштабе подчеркивают, что география больных данной инфекцией в Приморье расширяется. Ранее добавился Ханкайский район, теперь Анучинский.

Штрафы

Режим самоизоляции в Приморье по-прежнему протекает плохо, на улице много людей и машин. В связи с чем логичной выглядит мера по ограничению доступа на Русский остров, куда в выходные действительно поехало немало желающих отошнут на местных пляжах.

На Русском мосту появились полицейские, они останавливали все автомобили и проверяли документы. На остров могли проехать только те, кто там проживает или следует к месту лечения в медцентр.

Нарушителей было немало. Только в пятницу полицейские составили 36 протоколов. В субботу – не меньше 16.

Напомним, штраф за нарушение самоизоляции – от 3 до 5 тысяч рублей.

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