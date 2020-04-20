2020-04-20T09:28:56+03:00
Происшествия

Число заболевших коронавирусом во Владивостоке на 20 апреля 2020 года составило 104

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом во Владивостоке на 20 апреля 2020 года
Милана СОКОЛ
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Больше 100 случаев заражения COVID-19 подтвердились в ПриморьеБольше 100 случаев заражения COVID-19 подтвердились в ПриморьеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Число заболевших коронавирусом во Владивостоке на 20 апреля 2020 года превысило сотню. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 24 человек, среди них и ребенок. По сообщению регионального оперативного штаба, малыш находится детском инфекционном госпитале при Владивостокской клинической больнице №2.

– Почти у половины из госпитализированных в инфекционный госпиталь диагностирована пневмония, а если есть пневмония, то в данном случае мы уже не говорим о легкой степени тяжести заболевания. Это всегда средняя степень, – отметила заместитель председателя правительства Приморья – министр здравоохранения Анастасия Худченко.

Напомним, с конца прошлой недели в Приморье зафиксирован рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Медики призывают местных жителей соблюдать режим самоизоляции и не подвергать опасности свое здоровье и жизни окружающих.

– Нужно думать не только о себе: о том, как перенесу я, но и о том, как перенесут мои родные, окружающие. Только от каждого из нас зависит, будем ли мы распространять инфекцию и какой характер это распространение примет, – констатировала Анастасия Худченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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