Еще три пациента победили коронавирус в Приморье

В Приморском крае произошла очередная маленькая победа над коронавирусной инфекцией. Число выздоровевших пациентов пополнили сразу три человека. Двоих мужчин и женщину 20 апреля выписали из инфекционного госпиталя. Как отмечают специалисты, ко всем пациентам был индивидуальный подход.

По словам врачей, мужчины гораздо легче перенесли заболевание, особых жалоб и проблем у них не возникало. А вот женщине понадобилась экстренная помощь медиков.

– Пациентка поступила в отделение 22 марта в удовлетворительном состоянии. Однако, позже заболевание усугубилось пневмонией, состояние здоровья резко ухудшилось, потребовался перевод в палату интенсивной терапии, где она находилась несколько дней. Врачам удалось стабилизировать состояние, и дальнейшее лечение протекало стабильно, – отметили в правительстве Приморского края.

Напомним, на прошлой неделе в Приморье отмечен резкий рост числа заболевших COVID-19. Лишь за выходные официально подтверждено больше 30 случаев. Общее количество заболевших в крае достигло 80 человек. Выздороветь удалось в общей сложности семи приморцам. Два человека погибли.

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