2020-04-20T13:29:56+03:00
Общество

Приморец с подтвержденным коронавирусом отлучился погулять из больницы

О том, что он может быть опасен, мужчина просто-напросто не знал
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Полиция создала ориентировку на мужчину. Фото: социальные сетиПолиция создала ориентировку на мужчину. Фото: социальные сети
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38-летний Демьян из Приморья в начале апреля слег с, казалось бы, стандартной пневмонией. В больнице он провел больше двух недель, со дня на день ждал выписки. Признается, что чувствовал себя уже очень хорошо, лечение помогало.

По показаниям Демьян находился в пульмонологическом отделении ККБ №1. Стоит отметить, что оно не является закрытым, то есть, пациенты могут спокойно выходить на улицу, дышать свежим воздухом, прогуливаться до магазина. Если им, конечно, позволяет на то здоровье. Так вот и получилось, что и Демьян «замучался лежать» и отправился за ворота по своим делам, а именно – в гости к другу.

- Я, получается, пошел к другу мыться и кушать. Мы курицу тогда приготовили, поели, легли спать. Утром я уже был в больничке. Пришел, значит, туда и, как говорится, пророс. Врачи сказали, что, пока я отсутствовал, у меня нашли коронавирус. Всю ночь разыскивали.

И, действительно, Демьян ушел из отделения еще днем 18 апреля. Вечером в те же сутки пришли его результаты на коронавирусную инфекцию - положительные.

Медики незамедлительно обратились к полицейским. Демьяна объявили в розыск.

- В дежурную часть отдела полиции № 4 поступило сообщение дежурного врача приемного отделения медицинского учреждения, о том, что пациент с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» самовольно покинул здание больницы. Спустя несколько часов мужчина вернулся, и был госпитализирован в инфекционное отделение другого медучреждения, - рассказывают в пресс-службе УМВД по городу Владивостоку.

Врач отделения пульмонологии Ольга Рублева подтвердила, что Демьян и вправду, когда уходил, не мог знать, что у него коронавирус.

- У нас не карантинное отделение, но все сдают мазки, это положено так. Пациент, естественно, не знал, что его мазок придет положительным. Результаты поступили к нам гораздо позже. Он не имел каких-то намерений кого-то заражать, как пишут в СМИ и в соцсетях. Я призываю людей быть более корректными.

Демьяна тем же воскресным утром, 19 апреля, перевели в инфекционную больницу. Там же лежат остальные пациенты с подтверждённым диагнозом COVID-19.

Между тем, пусть мужчина и не знал, что у него коронавирус, в любом случае его привлекут за нарушение административного кодекса.

- В отношении гражданина возбуждено административное производство по статье 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Материалы направлены в суд для принятия решения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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