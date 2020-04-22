Первый случай заражения коронавирусом у беременной женщины выявили во Владивостоке

В роддом №1 на Завойко во Владивостоке поступила пациентка с коронавирусной инфекцией. Именно эта медицинская организация была определена для рожениц, с подозрением на COVID-19 или с подтвержденным диагнозом. При этом источник «Комсомолки» уверяет, что изначально зараженную будущую мамочку привезли в родильный дом №3, который сейчас закрыт на санобработку. Однако в минздраве эту информацию официально не подтвердили, заверив, что помывка плановая и с экстренными случаями не связана.

– Родильный дом со вчерашнего дня закрыт на санитарную обработку, это не карантин. Женская консультация работает, но врачи принимают пациенток для оказания экстренной помощи, – прокомментировали в пресс-службе медицинского учреждения.

Роженица с подтвержденным диагнозом сейчас находится в роддоме №1, который был подготовлен для подобных случаев еще в марте. Как прокомментировали в министерстве здравоохранения Приморского края, пока женщина единственная пациентка. Будущая мама чувствует себя хорошо, болезнь протекает без осложнений. При благополучном течении беременности, роды начнутся не раньше, чем через месяц. Стоит отметить, что 40-летняя женщина станет мамой впервые.

Для остальных рожениц во Владивостоке сейчас работают перинатальный центр, роддом №4 и краевой роддом. Что касается санитарной обработки роддома №3, она продлится около двух недель.

– С начала этого года уже несколько родильных домов в крае прошли эту санобработку. Ежегодная помывка проводится согласно плану. Поочередно на санобработку закроются и другие учреждения здравоохранения. Рожениц в таких случаях направляют по маршрутизации в роддома, которые продолжают работать, – отметила пресс-секретарь министерства здравоохранения Приморья Ксения Гусенцова.

На сегодняшний день в Приморском крае зафиксирован рост распространения коронавирусной инфекции. За сутки диагноз подтвердился у 74 местных жителей. В числе заболевших 17 медиков.

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