Рекордное число заболевших в Приморье за сутки

В Приморье официально подтвердили 178 случаев заболевания коронавирусом. Больше чем за сутки цифра выросла едва ли не в два раза. По данным регионального штаба, на лечении находятся 163 человека, из них восемь тяжелых пациентов, один – на аппарате ИВЛ.

Среди новых заболевших два ребенка - 5 и 11 лет. У них был больной родственник. Сейчас все члены семьи находятся в инфекционных госпиталях.

Также среди вновь выявленных – первая беременная женщина.

- Пациентка находится в родильном доме №1, который был определен штабом по борьбе с коронавирусом, как медучреждение для обсервации беременных и рожениц с коронавирусной инфекцией. Состояние пациентки стабильное, удовлетворительное, – обозначили в министерстве здравоохранения Приморья.

COVID-19 пожаром распространяется среди врачей. Так, накануне в Тысячекоечной больнице закрыли два отделения - хирургическое и урологическое. Вирус подтвердился у 42 находящихся там человек, из которых 17 - медики.

А ведь еще вчера в Приморье были зафиксированы 104 случая заболевания: 95 человек находились в инфекционных госпиталях, двое скончались, семеро успешно выздоровели. Чуть позже последнюю цифру откорректировали - из госпиталя выписали еще четырех женщин.

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