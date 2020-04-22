Рекордное число заболевших в Приморье за сутки
В Приморье официально подтвердили 178 случаев заболевания коронавирусом. Больше чем за сутки цифра выросла едва ли не в два раза. По данным регионального штаба, на лечении находятся 163 человека, из них восемь тяжелых пациентов, один – на аппарате ИВЛ.
Среди новых заболевших два ребенка - 5 и 11 лет. У них был больной родственник. Сейчас все члены семьи находятся в инфекционных госпиталях.
Также среди вновь выявленных – первая беременная женщина.
- Пациентка находится в родильном доме №1, который был определен штабом по борьбе с коронавирусом, как медучреждение для обсервации беременных и рожениц с коронавирусной инфекцией. Состояние пациентки стабильное, удовлетворительное, – обозначили в министерстве здравоохранения Приморья.
COVID-19 пожаром распространяется среди врачей. Так, накануне в Тысячекоечной больнице закрыли два отделения - хирургическое и урологическое. Вирус подтвердился у 42 находящихся там человек, из которых 17 - медики.
А ведь еще вчера в Приморье были зафиксированы 104 случая заболевания: 95 человек находились в инфекционных госпиталях, двое скончались, семеро успешно выздоровели. Чуть позже последнюю цифру откорректировали - из госпиталя выписали еще четырех женщин.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Еще один врач заразился коронавирусом во Владивостоке
В том же медучреждении положительный тест оказался и у онкобольного пациента (подробнее…)
Количество выздоровевших от коронавируса во Владивостоке на 21 апреля 2020 года составило 11
Еще четверо жителей края пополнили количество выздоровевших от коронавируса во Владивостоке на 21 апреля 2020 года (подробнее…)
В Тысячекоечной больнице Владивостока выявили пациентов и врачей с коронавирусом
Два отделения медицинского учреждения закрыли на карантин (подробнее…)
Михайловский район - очаг заражения: пожилая женщина пообщалась с несколькими десятками людей, заразила как минимум шестерых
Часть жителей уже попали в инфекционный госпиталь Уссурийской центральной городской больницы [фото]
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU