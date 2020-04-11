В Приморье определен роддом для женщин с подозрением на коронавирус

11 Апр 2020 2020-04-11T09:10:45+03:00

Для женщин в ожидании чуда с подозрением на COVID-19 подготовили отдельный роддом Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Рожениц, у которых есть подозрение на коронавирусную инфекцию, будут направлять во Владивостокский родильный дом №1. Именно это медицинское учреждение определено для приема пациенток, находящихся в высокой группе риска. Остальные родильные дома приморской столицы пока работают в обычном режиме, единственное, усилены меры по профилактике распространения COVID-19.

С подробным разъяснением для будущих мамочек выступил заместитель главного врача «Приморского краевого перинатального центра» Дмитрий Пилипушка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1138" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/772443" frameborder="0"></iframe> Заместитель главного врача «Приморского краевого перинатального центра» успокоил местных жительниц.Видео: perinatal.centr_vl

Напомним, с конца марта в Приморье запрещены партнерские роды. Подобный указ издал краевой минздрав в пик эпидемии. Меры призваны защитить рожениц и малышей от возможных инфекций. Также из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки на данный момент в крае приостановлены квоты по ОМС на ЭКО.

Стоит отметить, что в Приморье коронавирус подтвердился у двух детей. По словам медиков, маленькие жители края заразились от родителей. COVID-19 официально подтвердился у 20 пациентов: двое – вылечились, двое – скончались.

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ИСТОЧНИК KP.RU