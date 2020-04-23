Плюс десять победителей коронавируса: в Приморье выписали взрослых и детей

Еще пять взрослых и пять детей победили коронавирус в Приморье. Сегодня, 23 апреля, всех пациентов выписали, сообщают в региональном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Повторные тесты приморцев дали отрицательный результат.

Кроме того, среди выздоровевших детей есть и совсем малютка. На момент поступления в медучреждение девочке было всего 6,5 месяцев.

Как оказалось, не у всех выписанных за последнее время пациентов пациентов заболевание протекало в легкой форме. Были и те, кому врачи определили среднюю степень тяжести. Накануне коронавирус победили мужчина и женщина. Обоих выписали из инфекционной больницы и отправили домой.

- Мужчина перенес заболевание в легкой форме и справился с болезнью быстро. Женщина находилась под наблюдением специалистов дольше, ее состояние оценивалось как средней степени тяжести. Медикаментозное лечение дало результат, и вчера, 22 апреля, пациенты благополучно выписаны, - заведующая инфекционным госпиталем COVID+ Анна Симакова.

Итого: с начала эпидемии от коронавирусной инфекции вылечились 23 жителя Приморского края.

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