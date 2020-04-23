Еще два пациента покинули инфекционный госпиталь в Приморье, победив COVID-19.Таким образом, общее число выздоровевших от коронавируса во Владивостоке на 23 апреля 2020 года составило 13. Всего в крае подтверждено 178 случаев заражения. 8 пациентов в тяжелом состоянии.Один человек подключен к аппарату ИВЛ.

– Мужчина перенес заболевание в легкой форме и справился с болезнью быстро. Женщина находилась под наблюдением специалистов дольше, ее состояние оценивалось как средней степени тяжести. Медикаментозное лечение дало результат, и вчера, 22 апреля, пациенты благополучно выписаны, – отметили в правительстве Приморского края.

Отметим, уровень заболеваемости коронавирусом в Приморье заметно подрос. За прошедшие сутки положительные анализы на COVID-19 получили сразу 74 местных жителя. Среди них беременная женщина, дети и медицинские работники.

Крупный очаг заражения выявлен во Владивостокской клинической больнице №2. На карантин закрыты хирургическое и урологическое отделения. Коронавирус подтвердился у 42 человек, находящихся в «тысячекоечной». 17 из заразившихся – медики.

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