Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 23 апреля 2020 года: количество заразившихся выросло на 70%

Последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на 23 апреля 2020 года, самые важные события. За последние сутки количество заразившихся в Приморье выросло на 70%. Положительные тесты оказались у еще 74 человек. Итого, по данным регионального штаба, насчитывается 178 заболевших. Из них восемь пациентов находятся в тяжелом состоянии, один – на аппарате ИВЛ.

Большая часть вновь выявленных, а именно 42 человека, были либо пациентами Владивостокской больницы №2, либо ее сотрудниками.

Предположительно, цепочка заражения в медучреждении могла начаться от пациентки. Женщина какое-то время пролежала в отделении экстренной хирургии. О том, что у нее был коронавирус узнали не сразу - уже после выписки. На сегодняшний день пострадали, как минимум два отделения больницы - урологическое и хирургическое.

Между этажами вирус неосознанно мог разнести врач.

- Одним из первых заболевание выявили у врача-хирурга. Он мог сыграть роль распространителя. Не потому что он что-то нарушал, а в силу своей профессиональной деятельности. Он работал в хирургическом отделении и, как врач-консультант, в урологии, – рассказала Анастасия Худченко, министр здравоохранения Приморья.

Среди новых заболевших также есть два ребенка 5 и 11 лет. Им инфекцию мог передать один из родственников. Сейчас вся семья находится в госпиталях.

Также среди вновь выявленных – первая беременная женщина. Причем, как рассказывает источник «КП» изначально ее повезли не туда, куда нужно, а именно - в родильный дом №3. Тогда, как рожениц, с подозрением на COVID-19, либо с подтвержденным диагнозом решили отправлять в роддом №1 на Завойко.

Родильный дом №33, кстати, сразу закрыли на санобработку. Однако в минздраве заявляют, что помывка плановая и с экстренными случаями не связана.

Просьбы губернатора к президенту

Тем временем, губернатор Приморья продолжает отстаивать интересы региона. Олег Кожемяко рассказал Владимиру Путину о нехватке препарата «Актерма», который высоко зарекомендовал себя в борьбе с коронавирусом. Попросил отправить немного лекарства в край, ведь на федеральных складах оно еще имеется.

Также на видеоконференции, среди прочи важных вопросов, была поднята тема строительства еще одного инфекционного отделения в Приморье.

- У меня к вам просьба переговорить с Сергеем Кужугетовичем Шойгу. Вы знаете, в Уссурийске строится быстровозводимое инфекционное отделение. Просьба за счёт наших средств такую быстровозводимую инфекционную больницу, которую они смогут сделать до сентября, поставить в Находке – это портовый город, через который тоже идут транзиты. Мы это оплачиваем из регионального бюджета, - отметил Олег Кожемяко.

Более подробно можно прочитать здесь.

Владивостокцы дома

А на самоизоляции жители Владивостока активно участвуют в виртуальной жизни страны. Местная «русалочка» - Анастасия Слободчикова не отстает от трендов. Девушка поучаствовала в челлендже под вирусную песню «Плачу на техно». Станцевала жаркий танец, и результат выложила в соцсети. Смотреть здесь.

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