В Находке коронавирус обнаружен у 11 сотрудников скорой помощи

У 11 сотрудников скорой помощи Находки 24 апреля подтвердился коронавирус. Среди заболевших водители, фельдшеры, персонал, который был задействован в оказании медицинской помощи, уборщицы. При этом симптомы инфекции отмечены только у 30% заболевших. За ситуацией лично следит министр здравоохранения Анастасии Худченко по ситуации в Находке.

Минздравом Приморья совместно с администрацией медучреждения, властями Находки данный вопрос оперативно проработан. Мы поэтапно выводим все смены, которые находились в контакте – отправляем их на карантин, на их место заводим работников, которые не больны и не находятся под карантинным наблюдением.

Кроме того, со вчерашнего дня также формируются фельдшерско-сестринские бригады для оказания скорой медпомощи населению Находки. Бригады собирают со всего края. На временную работу привлекут специалистов из соседних городов и студентов старших курсов меда.

- Еще раз отмечу, что нам очень помогает администрация Находки, которая предоставила водителей на эти машины. С сегодняшнего утра машины были продезинфицированы. Новые бригады уже выезжают.

Напомним, на 25 апреля в крае зарегистрировано 220 случаев COVID-19. 35 человек выздоровели, двое скончались. В детском инфекционном госпитале находятся тринадцать несовершеннолетних, у восьми из них диагноз подтвержден.

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