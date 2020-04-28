Всех прибывающих в Приморский край теперь садят на 14-дневный карантин

Отныне на 14-дневный карантин в Приморье отправляют всех приехавших не только из-за рубежа и из Москвы, но и из любого другого субъекта Российской Федерации. Тех, кто прописан в регионе, отправляют на домашний карантин, остальных же – в специальные обсерваторы.

Такое решение принял 27 апреля оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Приморском крае.

- Все лица, прибывающие на территорию Приморского края из других государств и субъектов Российской Федерации, подлежат обязательной изоляции и медицинскому наблюдению в домашних условиях или в условиях обсерватора на срок 14 календарных дней со дня прибытия, - говорится в решении оперштаба.

Теперь каждому прибывающему в регион соответствующее постановление вручается под роспись сотрудником Роспотребнадзора.

Причем они уже вручаются, как в аэропорту, так и на ж/д вокзале. «Я вчера приехала на поезде из Хабаровска и расписалась в справке, в которой написано, что мне нужно две недели просидеть дома», - рассказала «КП» жительница Владивостока Кристина.

С 18 марта такую меру стали применять ко всем, кто прилетел из-за границы. Но вскоре стало ясно, что все заболевшие возвращаются самолетами из Москвы, тогда с 10 апреля на карантин стали отправлять и прибывающих из столицы.

На сегодняшний день число заболевших COVID-19 в Приморье достигло 347 человек (+45 за последние сутки). Причем каждый десятый уже выздоровел, но три приморца от коронавируса умерли.

Также в Приморье вводится с 30 апреля всеобщий масочный режим. Без маски теперь нельзя будет появляться в общественных местах, магазинах, на транспорте. И каждый гражданин при этом обязан соблюдать «социальную дистанцию» в 1,5 метра.

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