Продление нерабочей недели во Владивостоке до 11 мая 2020: после этого режим самоизоляции могут смягчить

Президент России Владимир Путин продлил режим самоизоляции до 11 мая 2020 года и объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями. Вместе с этим он поручил подготовить план постепенного выхода из самоизоляции, который власти Приморья смогут начать реализовывать уже 12 мая.

- Когда по стране в целом пик будет преодолен, в отдельных регионах ситуация может оставаться напряженной. Нельзя говорить об одномоментном снятии ограничений, - отметил Владимир Путин.

Это значит, что регионы, в которых эпидемиологическая ситуация лучше, чем в других, выйдут из режима самоизоляции раньше. Напомним, согласно данным сайта стопкоронаврус.рф, Приморский край на 28 апреля 2020 года занимает 46 место в стране по распространению коронавирусной инфекции.

Стоит также отметить, что до 11 мая в крае сохраняется не только режим самоизоляции, но и масочный режим. Вместе с этим всех граждан, прибывших в Приморье, в обязательном порядке будут отправлять на 14-дневный карантин. Стоит отметить, что подобные полномочия сейчас находятся в ведении региональных властей, а значит снимать эти ограничения также будут на местном уровне.

После того, как 5 мая правительство России подготовит поэтапный план выхода из режима самоизоляции, власти Приморского края оценят, насколько быстро и в какие сроки можно будет снять все действующие ограничения. Само же послабление режима ожидается уже 12 мая 2020 года.