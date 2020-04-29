2020-04-29T04:02:32+03:00
Общество

Продление нерабочей недели во Владивостоке до 11 мая 2020: после этого режим самоизоляции могут смягчить

Президент России Владимир Путин продлил режим самоизоляции и объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими. После праздников Приморье может вернуться к прежнему ритму жизни
Василий ПОЛИКАРПОВ
Поделиться:
Приморцы будут находится в режиме самоизоляции еще как минимум до 11 мая.Приморцы будут находится в режиме самоизоляции еще как минимум до 11 мая.
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин продлил режим самоизоляции до 11 мая 2020 года и объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями. Вместе с этим он поручил подготовить план постепенного выхода из самоизоляции, который власти Приморья смогут начать реализовывать уже 12 мая.

- Когда по стране в целом пик будет преодолен, в отдельных регионах ситуация может оставаться напряженной. Нельзя говорить об одномоментном снятии ограничений, - отметил Владимир Путин.

Это значит, что регионы, в которых эпидемиологическая ситуация лучше, чем в других, выйдут из режима самоизоляции раньше. Напомним, согласно данным сайта стопкоронаврус.рф, Приморский край на 28 апреля 2020 года занимает 46 место в стране по распространению коронавирусной инфекции.

Стоит также отметить, что до 11 мая в крае сохраняется не только режим самоизоляции, но и масочный режим. Вместе с этим всех граждан, прибывших в Приморье, в обязательном порядке будут отправлять на 14-дневный карантин. Стоит отметить, что подобные полномочия сейчас находятся в ведении региональных властей, а значит снимать эти ограничения также будут на местном уровне.

После того, как 5 мая правительство России подготовит поэтапный план выхода из режима самоизоляции, власти Приморского края оценят, насколько быстро и в какие сроки можно будет снять все действующие ограничения. Само же послабление режима ожидается уже 12 мая 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Тонувшего мужчину спасли сотрудники МЧС России на реке Раздольная
Лептоспирозом заболели коровы в одном из районов Приморья
Два ребенка и студентка: в Приморье 20 новых случаев заболевания COVID-19
Средняя зарплата в Приморье в феврале была почти 47 000 рублей. Данные Приморскстата
В Приморье 10,5 тысяч официальных безработных. Данные Приморскстата
Численность населения Приморья продолжает снижаться. Данные Приморскстата
Малый и средний бизнес Приморья активно реструктуризирует долги
Падение объема платных услуг для населения в Приморье. Данные Приморскстата
Банда наркоторговцев за продажу гашишного масла пойдет под суд
Восстановление парка Минного городка во Владивостоке начали с ремонта ливневки
В Приморье завершены поиски Алины Парфеновой
Погода во Владивостоке, Находке и Уссурийске на 29 апреля 2020: еще больше тепла
Батпорт для самого большого сухого дока России прибыл в Большой Камень
Человек и танк: Т-34 получит имя приморца, участника войны Ефима Гольдберга
Телеконцерт «Сидим дома — поём песни Победы, поём для ветеранов» увидят 9 мая жители Приморья
Авиарейс Шанхай — Владивосток, которым россияне вернутся на Родину, теперь планируют совершить 2 мая
Три миллиона рублей получили общественники Приморья на создание Музея татарской и башкирской культуры
Инспекционно-досмотровые комплексы ловят контрабандистов в Приморье
Медики-добровольцы появились во Владивостоке
10% заболевших победили коронавирус в Приморье
Все больше: за сутки в Приморье выявили еще 45 заболевших коронавирусом
Почти на 6 миллионов рублей товаров пытались ввезти в Приморье нелегально
Реконструкцию японского сада камней ВГУЭС одобрил МИД Японии