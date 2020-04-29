2020-04-29T11:46:18+03:00
Общество

Зараженных коронавирусом сотрудников приморского завода «Прогресс» исцелили за границей

Они до сих пор находятся за рубежом, но уже не в больнице
Кристина ГРИН
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Авиастроителям удалось победить болезнь. Фото: сайт Вертолеты России.Авиастроителям удалось победить болезнь. Фото: сайт Вертолеты России.
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В конце марта стало известно о том, что несколько сотрудников завода «Прогресс» заразились коронавирусом во время заграничной командировки. К сожалению, в одном случае инфекционное заболевание оказалось сильнее, и мужчина скончался. Кроме зараженных авиастроителей, которых лечили в инфекционном госпитале, были и те, кто боролся с Covid-19 за границей. Таких приморцев было двое. Спустя почти месяц специалисты рассказали о состоянии их здоровья. Победа оказалась за иммунитетом - оба дальневосточника вылечились.

- По состоянию на 29 апреля сотрудники ААК «Прогресс», которые проходили лечение от коронавирусной инфекции за рубежом, чувствуют себя хорошо, - прокомментировали корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» в ААК «Прогресс». - Оба сотрудника по результатам отрицательных тестов были выписаны из больницы, и в настоящее время находятся в гостинице на самоизоляции.

Напомним, что завод «Прогресс» - часть огромного холдинга АО «Вертолеты России». Компания решила создать центр по техническому обслуживанию и ремонту вертолетов Ми-8/17 на базе египетского предприятия Helwan Factory for Developed Industries (HFDI). Вполне вероятно, что выздоровевшие сотрудники находились в командировке именно по этому заданию. Однако такие сведения в пресс-службе завода не распространяют, потому что информация является секретной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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