Коронавирус во Владивостоке: вторым скончавшимся от Covid-19 был сотрудник завода «Прогресс»

По состоянию на 8 апреля 2020 года в Приморье зарегистрировано 11 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Статистика пока удручает: двоим удалось вылечиться, еще двое скончались. О втором умершем от Covid-19 стало известно 7 апреля. В пресс-службе правительства рассказали о том, что дальневосточник вернулся домой из Египта в середине марта. Но справиться с болезнью ни ему, ни врачам не удалось.

Позже выяснилось, что вторым скончавшимся от коронавируса во Владивостоке был сотрудник завода «Прогресс».

- Сотрудник нашего предприятия сразу был помещен под наблюдение врачей в инфекционный госпиталь в городе Владивостоке. На протяжении полутора недель тест на наличие вируса у погибшего давал отрицательный результат, однако 27 марта диагноз подтвердился, болезнь развивалась стремительно и привела к летальному исходу. Руководство предприятия находится в контакте с родственниками данного сотрудника, им будет оказана поддержка, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе ПАО ААК «Прогресс».

В краевом правительстве добавили – из-за того, что пневмония у пациента развивалась стремительно, его перевели в палату интенсивной терапии и подключили к аппарату ИВЛ. Тогда его состояние врачи оценивали, как стабильное – средней степени тяжести. Однако все манипуляции медиков не сработали, мужчина скончался в возрасте 62 лет.

Вместе с тем, пресс-служба завода на запрос «КП-Владивосток» ответила, что сейчас в инфекционном госпитале, который базируется в краевой клинической больнице №2, под наблюдением врачей находятся еще два сотрудника «Прогресса». Они также прибыли из-за границы, результаты их тестирования на наличие заражения отрицательные. Напомним, что еще двое сотрудников предприятия, зараженных коронавирусом, находятся за пределами страны. За рубежом они получают лечение под пристальным наблюдением специалистов. Врачи оценивают их состояние, как стабильное.

Стоить отметить, что на заводе опровергли информацию о смерти еще одного сотрудника «Прогресса». Эти сведения являются недостоверными.

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