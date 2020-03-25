Еще двое приморцев заразились коронавирусом в заграничной командировке

Стало известно о еще двух случаях заражения коронавирусом у жителей Приморья. Как выяснилось, сотрудники авиационного завода «Прогресс» подхватили опасную инфекцию во время заграничной поездки. Представители арсеньевского предприятия сейчас находятся на карантине. 25 марта в Приморье диагноз уже официально подтвердился у двоих заболевших.

– Во время нахождения в заграничной командировке у двоих сотрудников предприятия было выявлено заражение коронавирусом. В настоящий момент оба сотрудника находятся на территории принимающей стороны на карантине, их состояние стабильно, – прокомментировала специалист пресс-службы ПАО ААК «Прогресс».

Напомним, накануне в Приморье подтвердились два случая заражения COVID-19. Заболели жительницы Артема и Владивостока. Дамы вернулись в регион после заграничных поездок. Одна находилась в командировке в Мексике, при этом по возвращению вышла на работу, откуда и была отправлена на карантин. Круг контактов женщины составил 30 человек. Вторая, более сознательная путешественница, сразу обратилась к медикам, после круиза по странам Европы. Жительница Приморья успела пообщаться лишь с двумя близкими.

– Рейсы, на которых они вернулись во Владивосток, уже известны. Все пассажиры этих самолетов будут взяты под медицинское наблюдение,– отметила руководитель управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяна Детковская.

Для быстрого поиска людей, контактировавших с больными, в крае создаются группы розыска, включающие сотрудников полиции, Роспотребнадзора, МФЦ.

Власти Приморья принимают все необходимые меры, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции. Почти 5000 человек прошли бесплатное обследование на коронавирус. Во Владивостоке можно сдать анализы в трех взрослых поликлиниках – №1, 6 и 9. Детей проверить можно в поликлиниках № 2, 3, 5 и лаборатории детской краевой больницы №2 на Окатовой, 16. Для исследования нет необходимости прикрепляться к медицинскому учреждению, главное взять с собой полис.

Прининяты меры и в случае реального увеличения числа заболевших, по словам министра краевого здравоохранения Анастасии Худченко, на базе краевой клинической больницы № 2 развернуто отделение на 90 коек. Дополнительно организован прием людей с небольничными формами пневмонии во Владивостокской клинической больнице № 4.

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