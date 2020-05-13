Выпускные и последние звонки в Приморье могут пройти в режиме онлайн

В краевом правительстве 13 мая состоялся брифинг с министром образования Приморья Натальей Бондаренко. Зампред рассказала - когда у школьников закончится учебный год, и что известно о датах ОГЭ и ЕГЭ. Не обошлась встреча и без обсуждения насущной проблемы одиннадцатиклассников: будет ли у них последний звонок? Спойлер - нет, но его предлагают провести онлайн.

А теперь обо всем по порядку.

Когда закончится учебный год?

Итак, в министерстве образования для 1-8 классов рекомендуют завершить учебный год до 20 мая. Для 9-10 классов - до 29 мая. Учебный год для 11 классов – до 5 июня.

- «Чем продиктованы указанные даты? Во-первых, нам нужно сосредоточиться на подготовке наших выпускников из 9 и 11 классов к итоговой аттестации», - рассказывает министр образования Наталья Бондаренко. – «Мы полагаем, что если закончить учебный год до 20 мая, то можно будет даже подумать о проведении для старшеклассников консультаций в частично очной форме. Если на это, естественно, будут согласны участники образовательного процесса - родители, дети, педагоги. И если для этого будут соблюдены санитарно-эпидемиологические меры, которые нам рекомендованы. Ведь мы понимаем, что дистанционное образование никогда не сможет заменить то образование, которое у нас ведется традиционно за партами.

Во-вторых, даты обусловлены тем, что нам необходимо подумать: как организовать занятость наших детей. Проблемы сейчас стоят с летним отдыхом. Работа наших пришкольных лагерей с 1 июня не начнется, и педагогам нужно время придумать хотя бы онлайн-развлечения для ребят. А ведь из-за того, что летние оздоровительные кампании сдвигаются, и мы не знаем, когда и как у нас будет проходить ОГЭ и ЕГЭ (даты неизвестны, но, возможно, будут перенесены на июль или август), могут возникнуть проблемы с отдыхом педагогов. А им необходимо отдохнуть, чтобы в августе-июле выйти и полноценно провести экзамены, если в них будет необходимость. Также, если мы в июле мы позволим работать нашим школам по оздоровительным программам, то педагоги, опять же, должны будут работать, а ведь у них удлиненный отпуск. Ни в коем случае нельзя нарушать их трудовые права.

Так что множество условий привели нас именно к этим датам и принятию такого решения. Надеемся на понимание со стороны и родителей, и педагогической общественности».

Небольшая ремарка: с точки зрения закона, краевое министерство образования не может приказать школам Приморья завершить учебный год в определенные даты. Власти могут лишь дать руководству учреждений рекомендации – какие сроки для граждан будут самыми удобными.

Дату окончания учебного года каждая школа утверждает для себя отдельно. Руководители должны издать приказ и внести изменения в учебный график, который был составлен на 2019-2020 учебный год. Новая дата в обязательном порядке должна появится на сайте образовательного учреждения.

Последний звонок онлайн?

Власти Приморья запретили проводить последние звонки для старшеклассников и выпускные мероприятия для детсадовцев в «очном формате». Считают, что подобные массовые гулянья небезопасны, все-таки по краю гуляет смертельная инфекция.

- К сожалению, я должна сказать, что в силу ситуации, в которой находится сейчас Приморский край, нам временно придется отказаться от очных мероприятий. Я думаю, что мы сможем пережить это. Ведь встречи можно провести позже или даже в онлайн-режиме. Сейчас столько интересного можно придумать. Можно даже сказать, что это вопрос некоего творчества, - отметила зампред правительства Наталья Бондаренко.

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