В Приморье отменили последний звонок и выпускные
В Приморском крае в этом году не будет выпускных и последнего звонка. Об этом стало известно на пресс-конференции в правительстве Приморского края, которая состоялась 13 мая. Краевые власти уверены, что массовые мероприятия могут привести к очередной вспышке заболевания коронавирусной инфекцией в регионе.
- От очных мероприятий нам придется отказаться из-за эпидимеологической обстановки в которой сейчас находится Приморский край. Это касается последних звонков и выпускных праздников в дошкольных учреждениях. Проводить их в очном формате это было бы неразумно и небезопасно,- поделилась заместитель председателя правительства Приморья – министр краевого образования Наталья Бондаренко.
Региональные власти отмечают, что празднества можно перенести на позднее время и совместить, например, с вечерами встреч выпускников или вовсе провести в онлайн режиме.
На сегодняшний день в Приморье число заболевших COVID-19 c начала эпидемии превысило 1000. В крае до конца мая продлен режим самоизоляции.
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