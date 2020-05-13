2020-05-13T04:18:51+03:00
Происшествия

В Приморье число больных коронавирусом превысило 1000

За сутки диагноз подтвердился еще у 52 человек. Четверо пациентов остаются в крайне тяжелом состоянии
Милана СОКОЛ
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Число больных COVID-19 в Приморье продолжает растиЧисло больных COVID-19 в Приморье продолжает растиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Число больных новой коронавирусной инфекцией в Приморском крае продолжает расти. На сегодняшний день количество инфицированных COVID-19 с начала эпидемии достигло 1007 человек. Опасный диагноз подтвердился еще у 52 пациентов.

– 4 пациентов инфекционных госпиталей остаются в крайне тяжелом состоянии из-за коронавируса, они подключены к аппаратам ИВЛ. Тяжелых – 43, из них тяжесть обусловлена коронавирусной инфекцией у 19 человек, другими соматическими заболеваниями – у 24 пациентов, – сообщили в региональном оперативном штабе.

Майские праздники ожидаемо закончились серьезным приростом числа больных новой коронавирусной инфекцией в Приморье. Соблюдение режима самоизоляции в Приморье изрядно хромает, теплые выходные жители продолжают использовать для поездок на природу, несмотря на штрафы и запреты.

– В Приморье ежедневно заражается около 50 человек, есть тяжелые больные. В связи с этим Роспотребнадзор рекомендовал нам не снимать ограничительные меры до конца месяца. 10 мая мы приняли решение о продлении режима повышенной готовности, –констатировал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Режим самоизоляции, действующий в Приморье с 31 марта, из-за неблагоприятной эпидемической обстановке в крае, продлен до конца мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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