Эхо «китовой тюрьмы»: крымская компания судится за право использовать моржей из Приморья в своем театре

«Китовую тюрьму» уже распустили, но, как оказалось, ставить точку в этом деле пока рано. Очередные разбирательства запланированы в Новосибирском суде. Предмет заседания – моржата, которые также были узниками в бухте Средней наряду с китами.

Напомним, что компании «Сочинский дельфинарий» и «Океанариум ДВ» поймали в Тихом океане вместе с косатками и белухами шесть моржат. В 2019 году экологам удалось добиться, чтобы отлов морских животных признали незаконным. Постояльцев «тюрьмы» отпустили, но не всех.

Осенью прошлого года этих самых моржат продали компании «Акватория». Те намерены использовать животных для развлекательных шоу и представлений. Сейчас их держат в ялтинском дельфинарии в Крыму.

- 14 апреля Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил заявление Амурской природоохранной прокуратуры о наложении ареста на 6 моржат, находящихся у двух собственников - ООО «Акватория» и «Акватория+», - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Дмитрий Лисицын, председатель общественной организации «Эковахта Сахалина». – Сама компания зарегистрирована в Новосибирске, поэтому все дела по данному вопросы рассматриваются по месту жительства ответчика. По решению суда моржат не могут продать и передать другим лицам, пока не закончится разбирательство.

В Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре от комментариев «КП-Владивосток» воздержались, сославшись на то, что пока говорить о заседании преждевременно. Ясность появится 18 мая – в этот день запланировано предварительное рассмотрение вопроса по моржатам из «китовой тюрьмы» и законности их нахождения в крымском театре морских животных.

Отметим, что моржи были выловлены в районе Чукотки в 2018 году. Тогда им было около 10 месяцев. Позже они оказались в бухте Средняя, о которой узнал весь мир, как о месте, где расположена «китовая тюрьма». Сейчас животные находятся в Ялте – в местном театре морских животных.

СПРАВКА КП

Тихоокеанские моржи не занесены в Красную книгу РФ, но находятся по охраной Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, СИТЕС (внесены в III приложение СИТЕС).

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