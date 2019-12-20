2019-12-20T08:20:28+03:00
Общество

Моржей из приморской «китовой тюрьмы» запретили продавать в Китай

Шесть животных хотели продать в океанариумы Поднебесной
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Морских млекопитающих выловили на Чукотке в 2018 годуМорских млекопитающих выловили на Чукотке в 2018 годуФото: pixabay.com
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Росприроднадзор не разрешил владельцам моржат из приморской «китовой тюрьмы» продавать мормлеков в океанариумы Китая. Напомним, что шесть животных около года содержались в центре реадаптации в бухте Средняя. По информации экологических активистов и зоозащитников, все это время моржата жили в ржавом ангаре без доступа солнечного света.

Морских млекопитающих выловили на Чукотке в 2018 году ООО «Сочинский дельфинарий» и ООО «Океанариум ДВ» - одни из создателей «китовой тюрьмы». Тогда моржатам было не меньше десяти месяцев. Продали животных Центру океанографии и морской биологии «Дельфиния» в Новосибирске (ООО «Акватория»). Недавно моржат вывезли из Приморья, предположительно, именно в это учреждение.

ООО «Акватория» 25 ноября отправила в Росприроднадзор заявление с просьбой выдать разрешения СИТЕС на экспорт из Российской Федерации в Китай шести моржей. Выяснилось, что мормлеки были выловлены с разрешения Росрыболовства в культурно-просветительских целях, что не предполагает продажу животных в другие страны.

- Вопрос рассмотрения указанных документов находился на рассмотрении в Правительстве Российской Федерации и под личным контролем вице-премьера Алексея Гордеева. Учитывая изложенное, 19 декабря 2019 года заявителям было отказано в выдаче разрешения (сертификата) СИТЕС на экспорт шести живых особей моржа, - добавили в Росприроднадзоре.

Тихоокеанские моржи не занесены в Красную книгу РФ, но находятся по охраной Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, СИТЕС (внесены в III приложение СИТЕС).

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

27 августа, на волю вернулись последние косатки, которые также содержались в «китовой тюрьме». 10 ноября центр реадаптации в бухте Средняя почти опустел - на волю вернулись последние 50 белух. Напомним, что всех узников выловили летом 2018 года с разрешения Росрыболовства, чтобы продать в океанариумы Китая. Правда впоследствии суд на Сахалинепризнал эти разрешения незаконными, а суд во Владивостокепо материалам проверки погрануправления ФСБ оштрафовал отловщиков - компании «Афалина», «Белый кит», «Океанариум ДВ» и «Сочинский дельфинарий» - на сумму более 150 миллионов. Однако эти «расходы» с лихвой окупятся, потому что за выпуск только первой партии животных государство заплатит этим же компаниям 38 миллионов рублей. Всего же предполагалось, что за 90 белух и 10 косаток отловщики заработают порядка 370 миллионов рублей.

Собрали первую партию косаток и белух в долгий путь домой во время «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным 20 июня. Однако до этого отловищики и их представители твердо заявляли, что китообразные - являются собственностью компаний и отпускать мормлеков никто не собирается.

Во время «Прямой линии» было объявлено о важном для всего мира решении: отныне вылавливать косаток в культурно-просветительских целях в России запрещено. Право на отлов этих китообразных остается только у ученых и у народов Крайнего Севера в небольших количествах.

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Из приморской «китовой тюрьмы» вывезли последних узников - моржат

Млекопитающих вывезли самолетом в другой регион (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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