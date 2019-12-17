Из приморской «китовой тюрьмы» вывезли последних узников - моржат

Приморская «китовая тюрьма» окончательно опустела. Из бухты Средняя вывезли шесть моржат, которые, по словам зоозащитников, содержались в ангаре. Млекопитающих самолетом отправили в другой регион.

Моржат отловили в 2018 году на Чукотке в районе поселков Инчоун и Энурмино. На тот момент щенкам было не меньше десяти месяцев. Моржат отловили ООО «Сочинский дельфинарий» и ООО «Океанариум ДВ» - одни из создателей «китовой тюрьмы». Именно туда и отвезли млекопитающих, где, по словам экологических активистов и зоозащитников, они содержались в тесных бассейнах в ангаре без доступа солнечного света.

По словам зоозащитников, маржи содержались в ангаре. Фото: ninahappyrich

Моржат купил Центр океанографии и морской биологии «Дельфиния» в Новосибирске (ООО «Акватория»), что ранее подтверждал представитель учреждения. По официально неподтвержденным данным, млекопитающие отправились именно туда. Природоохранная прокуратура организовала проверку законности перевозки щенков.

По информации зоозащитницы Нины Зырьяновой, которая часто находится у «китовой тюрьмы», 28 ноября в ангаре, где якобы содержались моржата, уже было пусто.

- В ходе проверки установлено, что морские млекопитающие моржи по договору купли-продажи переданы юридическому лицу, авиасообщением направлены в другой регион. Нарушение при выдаче Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области ветеринарно-сопроводительных документов не установлено, - сообщили «КП-Владивосток» в природоохранной прокуратуре.

На данный момент, уточнили в ведомстве, моржат в «китовой тюрьме» нет. По информации зоозащитницы Нины Зырьяновой, млекопитающих вывезли до 28 ноября.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/715708" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин - о ситуации с китовой тюрьмой в Приморье.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

27 августа, на волю вернулись последние косатки, которые также содержались в «китовой тюрьме». 10 ноября центр реадаптации в бухте Средняя почти опустел - на волю вернулись последние 50 белух. Напомним, что всех узников выловили летом 2018 года с разрешения Росрыболовства, чтобы продать в океанариумы Китая. Правда впоследствии суд на Сахалинепризнал эти разрешения незаконными, а суд во Владивостокепо материалам проверки погрануправления ФСБ оштрафовал отловщиков - компании «Афалина», «Белый кит», «Океанариум ДВ» и «Сочинский дельфинарий» - на сумму более 150 миллионов. Однако эти «расходы» с лихвой окупятся, потому что за выпуск только первой партии животных государство заплатит этим же компаниям 38 миллионов рублей. Всего же предполагалось, что за 90 белух и 10 косаток отловщики заработают порядка 370 миллионов рублей.

Собрали первую партию косаток и белух в долгий путь домой во время «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным 20 июня. Однако до этого отловищики и их представители твердо заявляли, что китообразные - являются собственностью компаний и отпускать мормлеков никто не собирается.

Во время «Прямой линии» было объявлено о важном для всего мира решении: отныне вылавливать косаток в культурно-просветительских целях в России запрещено. Право на отлов этих китообразных остается только у ученых и у народов Крайнего Севера в небольших количествах.

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