Просто и понятно – у людей нет денег: правительству рассказали, почему жители Приморья не ринулись оформлять дальневосточную ипотеку

21 мая состоялось третье по счету заседание рабочей группы, посвященное федеральной программе «Дальневосточный гектар». На нем Александр Козлов, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики, провел совещание с чиновниками из регионов, в чью зону ответственности входит реализация проекта. Как оказалось, всего в Приморском крае с начала введения льготной ипотеки под 2 % удалось заключить порядка 2039 договоров на кредит с совокупным объемом выданных денег – 7,5 миллиарда рублей. Хорошие показатели дали возможность Приморью оказаться лидером среди всех ДВ регионов. На стадии оформления ипотеки еще почти 3500 семей.

Вместе с тем, есть и проблемные моменты, которые мешают краю улучшить результаты по выдаче дальневосточной ипотеке. Сперва нужно выяснить: а все ли молодые семьи в курсе, что это за программа. По словам Михаила Петрова, заместителя председателя правительства Приморского края, информирование проводится на разных ресурсах: это и сайты, и телевидение, и радио. Даже была создана группа в WhatsApp для оперативного обмена сведений. В муниципалитетах края есть опросник специально для молодых семей. При помощи них можно выяснить, кто из пар готов к ипотеке.

- Главы муниципальных образований еженедельно отчитываются по динамике данных показателей. Общее количество молодых семей полных и неполных в Приморье составляет 86 942. Из них проинформированы о программе 21 859 семей. Из них заинтересовались программой 1808. Выявленная потребность в жилье на первичном рынке – 1334 квартиры, на вторичном 358 квартир и 102 дома, - зачитывает доклад Михаил Петров. - В рамках реализации программы «Дальневосточная ипотека» заключено 21 соглашение. Министерство строительство продолжает проведении инвентаризации земельных участков, подходящих под строительство жилья. Ведется работа по снижению стоимости жилья – шаг 75 тысяч за квадратный метр.

Так, согласно докладу Михаила Петрова, до конца 2020 года власти Приморья выдадут еще пять разрешений на строительство. Это обогатит регион на 1156 квартир. Всего же в 2020 году с учетом уже оформленных документов будет числится 20 разрешений на больше 4000 квартир.

Александр Козлов обратил внимание регионального спикера на то, что из общего количества семей, подходящих под условия оформления дальневосточной ипотеки, проинформированы о ней лишь 32 процента.

- Программе дано всего пять лет. Многое сделано, чтобы за такой небольшой период времени выбрать 7,5 тысяч кредитов, но база заканчивается. «Дайте вторичку» - это разговоры для слабых. А что с дальневосточным гектаром?- обратился Александр Козлов к региональным спикерам. - Он не ограничен возрастом на индивидуальное строительство. Но про него все молчат В Приморье оно должно быть востребованным даже по климатическому обоснованию. Обратите на это внимание.

А ответ по «гектарам» от Приморья оказался вполне себе честным и однозначным – у людей нет денег. В регионе есть те, кто хотел бы оформить себе дальневосточный гектар, однако средств на первоначальных взнос у них нет. Вот и выходит, что программа есть, желающие ею воспользоваться есть, а выхлоп в итоге минимальный.

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