2020-05-22T01:49:16+03:00
Общество

Совет судей «вынес приговор» жене депутата Госдумы за букет в адрес прокурора на 8 Марта в Приморье

Коллегия решила применить в отношении Роны Сопчук жесткое дисциплинарное взыскание
Кристина ГРИН
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Скандал с букетом прокурору попал на видео. Фото: goldenmost.ruСкандал с букетом прокурору попал на видео. Фото: goldenmost.ru
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История о том, насколько серьезным может быть наказание за нарушение судейской этики. 21 мая во Владивостоке прошло заседание Совета судей Приморья. Предметом разбирательств стала судья Советского района Рона Сопчук.

Напомним, что все произошло 6 марта на заседании, посвященном иску Гепрокуратуры о взыскании с Игоря Пушкарева, экс-мэра Владивостока, 1,4 миллиарда рублей. Сергей Бочкарев, заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры РФ по надзору за расследованием особо важных дел, в своем выступлении несколько раз упомянул депутата Госдумы Сергея Сопчука. Господин Бочкарев рассказал и о том, что в курсе того факта, что в Советском суде работает его супруга, резюмируя все это мыслью о справедливости решения суда в разбирательстве по делу Пушкарева.

В итоге после обеденного перерыва в зал суда вошла и сама Сопчук. В руках у нее был букет. Женщине, вероятно, успели донести информацию о разговорах на заседании, и она решила сама познакомиться с Бочкаревым. Только вот попытка вручить ему букет цветов была явно лишней. Потому что дерзкий жест поставил под вопрос ее статус судьи.

- Совет судей Приморского края постановил утвердить заключение комиссии по этике Совета судей Приморского края от 16 апреля 2020 года в отношении судьи Советского районного суда г. Владивостока Сопчук Р.В. о нарушении ею положений Кодекса судейской этики, обратиться в Квалификационную коллегию судей Приморского края с представлением о применении в отношении Сопчук Р.В. дисциплинарного взыскания в виде досрочного прекращения полномочий судьи, - сообщили в Приморском краевом суде.

Кстати, госпожа Сопчук была назначена на должность судьи Советского района в 2006 году. Указом президента Российской Федерации от 07.07.2009 года ей утвердили ту же должность без ограничения срока полномочий. А уже в 2013 году она стала председателем Советского районного суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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