Тюрьма не для спорта: экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева перевезли в СИЗО и отобрали у него коврик для йоги

6 мая члены Общественной наблюдательной комиссии посетили СИЗО-1 с проверкой арестантов по сообщению их родственников. Выяснилось, что там находится Игорь Пушкарев, экс-мэр Владивостока. Туда он прибыл в конце апреля прямиком из ИК-33, что под Спасском-Дальним. На момент проверки осужденный был в следственном кабинете на встрече с адвокатом.

По словам комиссии, скорее всего Пушкарева перевезли из колонии для проведения следственных мероприятий. Разумеется, пройти мимо такого «жильца» ОНК просто не могли, спросили, как ему условия изолятора.

- Он сказал, что удовлетворен работой администрации СИЗО-1, за исключением лишения его возможности приема витаминов и биодобавок, которые не входят в список лекарственных препаратов, требующих особого разрешения, но которые ему необходимы для поддержания физического здоровья. Также Пушкарев рассказал, что он не понимает, по какой причине у него изъяли коврик для занятий йогой, который ему нужен для лечебной гимнастики при посттравматическом состоянии спины, - рассказал корреспонденту «КП-Владивосток» Владимир Найдин, председатель Общественной наблюдательной комиссии Приморского края.

По результатам проверки ОНК рекомендовала медчасти СИЗО-1 разрешить Пушкареву использовать коврик для йоги. Однако решение по данному вопросу будет принимать сам изолятор.

Стоит отметить, что пока неизвестно – успел ли на данный момент Игорь Пушкарев вернуться в ИК-33 или еще в пути.

Напомним, что Тверской суд Москвы в апреле 2019 года признал Игоря Пушкарева виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, коммерческом подкупе и поучении взятки. В совокупности всех статей его приговорили к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в размере 500 миллионов рублей. Вместе с тем в рамках гражданского иска Генпрокуратуры Пушкареву придется заплатить еще и 1,5 миллиарда рублей.

По этому же уголовному делу проходили еще двое: Андрей Пушкарев – брат экс-мэра, который получил 8 лет лишения свободы условно; и Андрей Лушников, бывший руководитель МУП «Дороги Владивостока». Их суд также обязал выплатить по 500 миллионов рублей.

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