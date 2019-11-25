2019-11-25T11:33:18+03:00
Общество

Опубликовано видео выпуска последних белух из «китовой тюрьмы» в Приморье

На волю из центра реадаптации выпустили 50 китообразных [видео]
Александра ШОПЕНКО
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Путь к свободе у последней партии белух был долгий и утомительныйПуть к свободе у последней партии белух был долгий и утомительныйФото: ВНИРО
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Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) опубликовал видео выпуска последней партии белух из «китовой тюрьмы» в Приморье. Узников центра реадаптации выпускали в бухте Успения, передает «КП-Владивосток».

На видео ВНИРО показали транспортировочные ванны с белухами, а также процесс выпуска китообразных. Мормлеков опускали в море с помощью специальных носилок, где они освобождались и уходили в свободное плавание.

На видео ВНИРО показали транспортировочные ванны с белухами, а также процесс выпуска китообразных Фото: ВНИРО

На видео ВНИРО показали транспортировочные ванны с белухами, а также процесс выпуска китообразныхФото: ВНИРО

Опубликовано видео выпуска последних белух из «китовой тюрьмы» в Приморье.ВНИРО

Путь к свободе у последней партии белух был долгий и утомительный. Дело в том, что процесс погрузки мормлеков на суда постоянно прерывался из-за сильного ветра. Таким образом, в пятницу, 8 ноября, на волю отпустили 19 белух, через два дня вернули домой 31 белуху.

Судя по маячкам, прикрепленным к плавникам белух, выпущенные в Приморье китообразные не спешат покидать пределы региона. Все мормлеки находятся либо в бухте Успения, либо недалеко от нее. Восемь из выпущенных животных сбилась в стаю и последний раз была замечена экс-мэром Владивостока у берегов бухты Краковка.

Судя по маячкам, прикрепленным к плавникам белух, выпущенные в Приморье китообразные не спешат покидать пределы региона Фото: ВНИРО

Судя по маячкам, прикрепленным к плавникам белух, выпущенные в Приморье китообразные не спешат покидать пределы регионаФото: ВНИРО

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

27 августа, на волю вернулись последние косатки, которые также содержались в «китовой тюрьме». 10 ноября центр реадаптации в бухте средняя опустел. Напомним, что всех узников выловили летом 2018 года с разрешения Росрыболовства, чтобы продать в океанариумы Китая. Правда впоследствии суд на Сахалинепризнал эти разрешения незаконными, а суд во Владивостокепо материалам проверки погрануправления ФСБ оштрафовал отловщиков - компании «Афалина», «Белый кит», «Океанариум ДВ» и «Сочинский дельфинарий» - на сумму более 150 миллионов. Однако эти «расходы» с лихвой окупятся, потому что за выпуск только первой партии животных государство заплатит этим же компаниям 38 миллионов рублей. Всего же предполагалось, что за 90 белух и 10 косаток отловщики заработают порядка 370 миллионов рублей.

Собрали первую партию косаток и белух в долгий путь домой во время «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным 20 июня. Однако до этого отловищики и их представители твердо заявляли, что китообразные - являются собственностью компаний и отпускать мормлеков никто не собирается.

Во время «Прямой линии» было объявлено о важном для всего мира решении: отныне вылавливать косаток в культурно-просветительских целях в России запрещено. Право на отлов этих китообразных остается только у ученых и у народов Крайнего Севера в небольших количествах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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