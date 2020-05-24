«Мальчик, тапочки нам принеси. Мы домой летим!»: с жизнью в обсерваторах в Приморье после вилл и отелей помогают справляться психологи

Прибывающих во Владивосток россиян из-за границы или других регионов самолетом (Москва, Екатеринбург, Новосибирск) либо поездом отправляют на двухнедельный карантин. В обсерваторы попадают те, у кого нет местной прописки, или те, кто по ряду причин не может соблюдать самоизоляцию в домашних стенах. Для многих подобная мера оказывается настоящим сюрпризом. Заветная встреча с родными, работа или важные дела, которые нельзя отложить – кажется все идет наперекосяк, когда прямиком из аэропорта прилетевших доставляют в карантинный пункт. О запросах постояльцев и тех, кто помогает скрасить их пребывание и помочь разрядить обстановку – в материале «КП-Владивосток».

Одним из первых для приезжих свои двери распахнул санаторий «Сахарный ключ», на базе которого вот уже несколько месяцев работает обсервация. Персонал этого учреждения уже можно назвать опытным в борьбе за здоровое будущее приморской столицы. Карантинный объект оборудовался здесь в короткие сроки, средства индивидуальной защиты порой приходилось даже искать через друзей и знакомых, когда в аптеках их было не достать. Выпали на плечи работниц, а сейчас здесь трудятся именно женщины, и скандалы от постояльцев, и даже побеги с территории.

Гостей разместили в нескольких отдельно стоящих корпусахФото: Милана СОКОЛ

– Негативная реакция встречается не всегда, большинство все же ведут себя адекватно. У людей изначально бывает стресс, но мы стараемся успокоить, поговорить. Есть, конечно те, кто себя ведет агрессивно, дольше других. Высказывают нам: «Почему вы нас здесь держите и не выпускаете?». В такие моменты привлекаем психологов Владивостокского клинико-диагностического центра. В итоге постояльцы в основном со временем понимают, что обсервация – необходимое обстоятельство, – поделилась главный врач санатория «Сахарный ключ» Елена Бянкина.

Мальчик, ты не понял, водочки нам принеси! Мы домой летим

Сейчас в санатории находится 145 человек. Почти половина из них прилетела в Приморье рейсом из Таиланда, который был 18 мая. Среди 60 путешественников - 13 детей. А еще есть домашние животные. Естественно, что жизнь в обсервации, особенно после фешенебельных отелей и дорогостоящих вилл, в планы многих не входила. Подобная забота государства туристам пришлась не всем по вкусу, а виновниками бед в очередной раз оказались сотрудники санатория, попросту выполняющие свою работу.

Стоит отдать должное персоналу, который пытается удовлетворять просьбы туристов, чтобы максимально улучшить их пребывание в обсерваторе. Купить лекарства – пожалуйста, сходить в магазин за продуктами или средствами личной гигиены – без проблем. Однако иногда встречаются те, кто воспринимают помощь как данность, и уже не просто просят, а требуют.

– Встретила нашу сотрудницу всю в слезах. Спрашиваю, что случилось? А она даже толком объяснить не может, плачет. Говорит зашла в комнату к мужчине, он сразу на нее с криками, мол все плохо у вас, фруктов мало даете. Живя в тропиках он привык питаться по-другому. Да и вообще обслуживание, по его словам, хромает, тапок у него, оказывается, нет. Заявил, что она должна была сбегать в магазин и давно их купить. При этом деньги чуть ли не в лицо кинул. Кому такое понравится? А женщина эта добрейшая, слова плохого не скажет никогда, но откуда ей было знать про эти тапки? Попросил бы нормально, и вообще бы проблем не было, – поделись еще одна работница «Сахарного ключа».

Среди необычных просьб – и отдельная еда для собачки, которая по стечению обстоятельств оказалась вместе с хозяином в обсервации.

– Мужчина заявил, что его любимчик не ест ничего, кроме курочки. Пришлось нам как-то выкручиваться. Теперь готовим песику еду отдельно, вплоть до того, что варим дома и приносим, – с улыбкой рассказали сердобольные сотрудницы.

Главврач санатория отмечает, что всем недовольным приходится каждый раз проговаривать, что пребывание в обсервации – это вовсе не услуга, а вынужденная необходимость. Не нужно делать сотрудников врагами, они лишь пытаются помочь и выполняют распоряжения Роспотребнадзора и вышестоящих организаций.

– Я обычно говорю – мы солдаты на этой войне, над нами есть командиры и мы выполняем их указания, приказы и инструкции, – поделилась Елена Бянкина.

Взрослые игры

У психологов свой взгляд на странные просьбы от постояльцев и вызывающее поведение. Дело в том, что попадая в обсервацию, люди зачастую оказываются в подавленном эмоциональном состоянии, тревожатся о бытовых проблемах из разряда, а, кто откроет больничный, когда возьмут тест, как перенести планы, как скоординировать последующий перелет, где взять вещи на сменку и прочее? Большинство из гостей – транзитные пассажиры, поэтому решение обычных бытовых неурядиц – действительно необходимо. Однако психологи уверяют, что это лишь вершина айсберга, некоторые попадают в состояние кризиса и начинают вести себя действительно неадекватно, доставляя проблемы окружающим.

– Попала в обсервацию целая компания, прилетели вроде из Южной Кореи. Была среди них замечательная девушка, которая сразу рассказала врачу, что у нее проблемы с кишечником, якобы запор. Медики естественно всполошились, принесли слабительное. Завидев вернувшегося врача, молодая особо упала в обморок. Когда ее привели в чувства, девушка заявила, что есть также проблемы с мочеиспусканием. Врач предложил вставить катетер, раз существует такая проблема, на что получил резкий отказ. Буквально через несколько минут специалисты вернулись в комнату, где дама уже беззаботно курила на балконе, улыбаясь. Для нее это некого рода игра. Как оказалось, девушка всячески привлекала внимание своего молодого человека, при этом в драме оказались замешены и работники обсерватора и психологи, которым пришлось во всем разбираться, – поделилась интересным случаем специалист Владивостокского клинико-диагностического центра.

По словам психолога, люди по-разному воспринимают вынужденную изоляцию, кто-то начинает анализировать ситуацию и пытается быстрее справиться с кризисом, а кто-то использует любые методы, чтобы обратить на себя внимание и старается добиться, чтобы мир крутился вокруг него.

– Каждый из нас может повести себя странным образом в состоянии аффекта. Это не говорит о том, что человек плохой, не нужно ставить на нем клеймо. Очень важно в этом случае понимать, что мы находимся в условиях повышенной готовности. И в такие моменты важно собраться и прийти в трезвый ум, ведь речь идет о безопасности людей вокруг и их здоровье. Необходимо просто относиться с большим уважением друг к другу, – отметила психолог ВКДЦ Лариса Дробот.

Не все включено

Обсерватор, хоть и на базе санатория – это не курорт. Здесь нет возможности посещать бассейн и наслаждаться прогулками на природе, любуясь белочками, хоть они и живут на территории. Например, сотрудникам «Сахарного ключа» пришлось убрать до лучших времен из корпусов всю мягкую мебель и снять с окон занавески – такие требования предъявил Роспотребнадзор. Уюта стало меньше, но жить в комнатах вполне себе можно с комфортом, если заранее не предъявлять завышенные требования.

В номерах проживает по 2-3 человека. В помещении есть все необходимое – душ, туалет, также телевизор, холодильник и интернет. Питание доставляют прямо в номер, еду готовят местные повара. Размещение в обсервации абсолютно бесплатное. При желании две недели можно провести с пользой, отдохнув и набравшись сил, единственное есть ряд правил, которые необходимо соблюдать.

– У них ограничена свобода передвижения, так что прогулки по территории исключены. Если бы они приехали к нам на отдых, то могли бы гулять, общаться, получать процедуры, ездить на экскурсии. А в обсерваторе это невозможно, иначе теряется смысл карантина, – констатировала главный врач санатория.

Особенно трудно в четырех стенах приходится мамочкам с детьми. Некоторых темпераментных чад просто не удержать на месте. Иногда родители попросту не готовы к подобному испытанию. На помощь к отчаявшимся взрослым в такие минуты опять же приходят специалисты психологической службы, которые работают в обсерваторах Владивостока, Артема и инфекционном госпитале.

Вход на территорию и перемещение по ней запрещеныФото: Милана СОКОЛ

14 дней – полет нормальный

– У нас в самом начале был сложный рейс из Японии. Людей заселили в один из санаториев. Практически все, как один, заявили об ущемлении прав, нарушении закона. Нашей основной задачей стало разъяснение об угрозе во время пандемии, которое несет для всех безответственное поведение. Специалисты рассказали о соблюдении санитарно-эпидемиологических норм, которым просто необходимо следовать для общественной безопасности. После долгих бесед, большинство не только смирились с правилами, но уезжая, даже писали благодарные отзывы, – рассказала психолог Лариса Дробот.

Психологическая группа поддержки старается помогать не только постояльцам обсерваторов, или инфекционного госпиталя, но и работникам, на плечи которых свалилось решение самых непростых задач. Опыт для психологов тоже можно назвать новым.

– Последняя масштабная инфекционная эпидемия была в 60-х годах прошлого века. Можно сказать, что мы, а это касается и населения в целом и системы здравоохранения, не были полностью готовы к подобному. Алгоритмы, конечно есть и они ясны, но нарабатываем опыт мы именно сейчас. Возможно это прозвучит странно, но коронавирусная пандемия для общества в чем-то даже полезна. Она позволяет посмотреть на готовность и ответственность. Увидеть модели поведения, которые используются в режиме кризиса и стресса. Отмечу, если человек или группа находится в кризисе – это уникальный момент для роста, ведь именно кризисные меры позволяют посмотреть на себя стороны, обдумать дальнейшие планы на жизнь и выработать какую-то стратегию, – отметила специалист ВКДЦ.

Что касается постояльцев обсерваторов, у них дважды в день измеряют температуру, а на 10-ый день берут анализ на коронавирус. Результаты теста приходят как раз на 14-ый день. Если анализы в порядке, то люди получают соответствующую справку и могут спокойно покинуть обсервацию. Нужно лишь потерпеть 2 недели и постараться облегчить пребывание себе и окружающим.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Думали на денек, а оказалось на 2 недели: прилетающие во Владивосток забыли, что в Приморье их посадят на 14-дневный карантин

Многие летят в дальневосточную столицу в командировку и не предполагают, что останутся на ДВ на подольше (подробнее...)

Коронавирус во Владивостоке: в пригороде обустраивают обсервацию

Объект для изоляции появится на базе одного из местных санаториев (подробнее...)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14