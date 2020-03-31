2020-03-31T15:14:35+03:00
Общество

Коронавирус во Владивостоке: в пригороде обустраивают обсервацию

Объект для изоляции появится на базе одного из местных санаториев
Милана СОКОЛ
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Во Владивостоке обустраивают изоляционные пунктыВо Владивостоке обустраивают изоляционные пунктыФото: Милана СОКОЛ
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В пригороде Владивостока полным темпом идет обустройство объекта, предназначенного для карантина из-за короновариуса. Как стало известно редакции, изоляционный пункт появится на базе санатория «Сахарный ключ», здесь есть все условия для комфортного размещения. Отдыхающих уже перевели в другую здравницу, здания готовят для временной обсервации.

– Приехали на отдых в санаторий во Владивосток из Хабаровского края 16 марта. Спустя 9 дней нас перевели в другой санаторий, потому что на базе нашего начали оборудовать объект для карантина. Нам повезло, несмотря на перевод, лечение мы получили полностью, - поделилась гостья приморской столицы.

Почти весь персонал санатория находится на «карантинных каникулах». Дальше, скорее всего, пойдут в вынужденные отпуска. На данный момент сотрудники проходят инструктаж от инфекционистов. Оговариваются вопросы вывоза и утилизации бытовых отходов, уборки и другие процессы для размещения будущих постояльцев.

В обсервацию будут поступать люди, которых обязали пройти карантин, например, после возращения из заграничной поездки. Также на изоляцию могут попасть лица, которые числятся в списке контактов пациентов, заболевших коронавирусом. Подобная мера особенна будет удобна для иногородних граждан, которые в силу обстоятельств не могут самоизолироваться.

В санатории есть несколько корпусов с отдельными входами с двух сторон, плюс два запасных. Комнаты рассчитаны на одного или двух человек. Санузел находится в комнате. Поэтому условия для изоляции вполне удобные. Столовая расположена в отдалении от корпусов, еду будут готовить местные повара. После чего она будет доставляться в корпуса. Выходить из комнат естественно запрещено. Пока обсервацию готовят на 48 человек.

Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки во Владивостоке введен режим повышенной готовности. Соответствующее распоряжение 25 марта подписал мэр города Олег Гуменюк. Поиском помещений, в которых оборудуют изоляционные пункты, занимается Городское управление общественной безопасности и взаимодействия с органами власти.

– Сейчас для обсервации определен санаторий «Сахарный ключ», пока там нет постояльцев. Если ситуация будет разворачиваться по неблагоприятному сценарию и понадобятся еще какие-то помещения, то они уже есть в резерве, – констатировали в пресс-службе администрации Владивостока.

В настоящий момент в Приморье официально подтверждено 4 случая заражения коронавирусной инфекцией. При необходимости губернатор края Олег Кожемяко может ввести режим полной самоизоляции. В Уссурийске сейчас строится многофункциональный медицинский центр, рассчитанный на 60 койкомест. Палаты для пациентов также подготовлены в инфекционном госпитале Краевой клинической больницы №2.

Стоит отметить, что глава Приморья распорядился с 28 марта по 1 июня приостановить работу всех санаториев для профилактики распространения коронавирусной инфекции. Сейчас в местных здравницах находятся лишь единицы отдыхающих, путевки которых были приобретены заранее. Новых постояльцев не принимают.

31 марта в Приморье официально введен режим самоизолции. Такое решение принято оперативным штабом.

Напомним, что гражданам, посещавшим территории за пределами Российской Федерации необходимо сообщать о своем возвращении на родину. Подробную информацию нужно передать на «горячие линии» по телефонам: 8 (800) 550-44-00, Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае – 8 (914) 072-42-17, министерства здравоохранения Приморского края – 8 (423) 260-50-98.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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