Привязала их к себе и пошла в воду: Камчатская Медея, утопившая двух детей из-за измены мужа, выслушала приговор
Речь пойдет о преступлении, которое было совершено в сентябре 2019 года в камчатском городе Вилючинске. В центре внимания тогда оказалась 27-летняя Екатерина. По словам подруг и соседей, вполне себе образцовая мать. Только вот осенью она привязала к себе пятилетнего сына, взяла на руки полуторамесячную дочь и пошла в воду. Ее увидел случайный прохожий на берегу бухты Крашенникова. Услышав детский плач, он тут же помчался за помощью. Сам плавать не умеет, поэтому единственное, что он мог сделать – позвать подмогу.
Оперативники, которые прибыл на место преступления, вытащил Екатерину из воды, только для детей смертный приговор уже был необратим. Девочка умерла сразу, а мальчик скончался в реанимации. В живых осталась только мать, которой тогда только предстояло ответить за свои деяния.
Следователи в прошлом году возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Женщине грозило 20 лет лишения свободы, однако загадкой оставался мотив преступления. Как оказалось, причина кроется в личной драме Екатерины.
Женщина пошла на преступления из-за личной драмы. Фото: личная страница осужденной в сети.
Как говорят знакомые, несколько лет назад жительница Вилючинска познакомилась с мужчиной. Влюбилась в него по уши, и уже не представляла, как будет жить без него. Отношения развивались стремительно, поэтому вскоре пара поженилась, а Екатерина подарила любимому дочь. Однако после рождения девочки супруг уехал в Узбекистан, на Родину. Екатерина осталась с двумя детьми совершенно одна.
Самое жуткое в этой истории то, что за день до трагедии Екатерина узнала о том, что у мужа уже есть семья на малой Родине, и скорее всего обратно в Вилючинск он уже не вернется. В отчаянии она даже предлагала приватизировать квартиру на его имя, но все тщетно. В итоге другого выхода, кроме как попрощаться с жизнью и забрать с собой детей, она не нашла.
В итоге спустя девять месяцев состоялся приговор в отношении Екатерины.
- В ходе предварительного следствия в отношении обвиняемой была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, по ее результатам эксперты пришли к единому мнению о том, что в момент совершения преступления виновная могла в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, - отмечают в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
Вердикт суда – 15 лет лишения свободы в колонии общего режима. В надзорном ведомстве отмечают, что приговор пока не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU