Масочный режим в Приморье 2020: что необходимо знать, правила поведения

К режиму полной самоизоляции в Приморском крае, введенному в конце прошлого месяца, с 30 апреля добавился обязательный масочный режим. Таким образом правительство решило усилить меры борьбы с коронавирусом, что особенно актуально в преддверии майских праздников. Ведь далеко не факт, что жители смогут усидеть в выходные дома. Разбираемся, что нужно знать о масочном режиме в Приморье.

Куда без масок нельзя?

Из-за роста числа заболевших и ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки, оперативный штаб обязал с 30 апреля всех жителей края носить защитные маски. Приморцы не могут обойтись без масок, респираторов и других средств защиты органов дыхания в следующих местах:

– во всех видах пассажирского транспорта, включая такси,

– на остановках и станциях, предназначенных для посадки и высадки пассажиров,

– в магазинах, аптеках, вокзалах и любых других организациях, деятельность которых не приостановлена

При этом также необходимо соблюдать «социальную дистанцию» – 1,5 метра.

Кто следит за соблюдением правил?

За законностью и соблюдением масочного режима следят полицейские. Сотрудники органов внутренних дел в праве остановить человека без маски, как и в случае нарушения режима самоизоляции. Инспекторы стараются быть маскимально лояльными и чаще всего выносят устные предупреждения. Особо злостных нарушителей приходится штрафовать. По данным правительства Приморья, за месяц выписано больше 2700 протоколов на нарушителей, которые без уважительной причины праздно слонялись по улицам.

Согласно российского законодательства, за «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» грозит штраф от 1000 рублей.

Выгонят ли без маски из автобуса или магазина?

Сотрудники торговой, транспортной или любой другой компании не имеют права выгонять человека без маски. Также они не могут отказать в предоставлении услуг из-за отсутствия средств индивидуальной защиты. Однако персонал вправе вызвать полицию, которая и составит протокол об административном правонарушении. Так что рисковать и нарываться на конфликт не стоит.

Где купить?

К счастью, Приморью удалось справиться с дефицитом масок, поэтому средства индивидуальной защиты можно найти, как в аптеках, так и в супермаркетах и через интернет. Что касается цен, то они по-прежнему выше, чем до всплеска заболеваемости. В среднем стоимость одной маски 28 – 35 рублей.

Важно

Для предупреждения распространения коронавируса правительство Приморского края обязало руководителей организаций всех форм собственности обеспечить работников средствами индивидуальной защиты. Речь идет о всех предприятиях, которые не приостановили свою деятельность. Помимо масок работодатели должны позаботиться о наличии антисептиков, а также организовать обязательную дезинфекцию, которая по графику должна проводиться каждые 2 часа.

С начала вспышки эпидемии в Приморье официально зарегистрировано 367 случаев заболевания COVID-19. Умерли три человека. В крае до 11 мая продлен режим самоизоляции. Жителей просят не выходить на улицу без особой надобности. Соблюдение правил поможет сдержать распространение опасной инфекции.

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