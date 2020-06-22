Салют во Владивостоке 24 июня 2020 года: когда и где пройдет в честь парада Победы

Салют во Владивостоке 24 июня 2020 года в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне будет произведен силами Тихоокеанского флота в 22 часа.

Артиллерийские расчеты ТОФ отсалютуют тридцатью холостыми залпами артиллерийских орудий и запуском более 300 фейерверочных выстрелов. Фейерверк будут делать салютные установки 2А85 с площадки военно-исторического музея «Владивостокская крепость». Как сообщила пресс-служба Восточного военного округа, для создания звукового сопровождения огненного шоу по традиции с площадки на улице Батарейной, в районе мыса Боброва, используют две гаубицы Д-30.

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