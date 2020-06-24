2020-06-24T04:31:06+03:00
Общество

Парад Победы 24 июня 2020 года во Владивостоке: без зрителей, без масок, но с ветеранами

Во Владивостоке проходит Парад Победы, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне. "Комсомольская правда" публикует фотографии с места событий
Сергей БАЛАНОВ
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Парад Победы в центре ВладивостокаПарад Победы в центре ВладивостокаФото: Сергей ТАРАСОВ
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Сегодня, 24 июня 2020 года во Владивостоке проходит Парад Победы при особых условиях: без зрителей и с соблюдением масочного режима. "Комсомольская правда" публикует фотографии с места проведения парада.

Фото дня: губернатор поздравляет ветерана - все в перчатках Фото: Сергей ТАРАСОВ

Фото дня: губернатор поздравляет ветерана - все в перчаткахФото: Сергей ТАРАСОВ

С самого утра центр Владивостока перекрыли ради парада, но в том году перекрытие очень необычное. Не пропускают не только машины, но и людей. Пожалуй, впервые массовое мероприятие в центре приморской столицы проходит в таком закрытом режиме. Попасть за периметр можно только по пропускам и с аккредитацией. Простых прохожих не пропускают. Похоже, на парад с участием 1600 человек будет наблюдать всего несколько зрителей.

Впрочем, на трибунах люди есть. Тут журналисты и приглашенные ветераны, а также казаки, волонтеры, чиновники. В общей сложности парад наблюдают воочию порядка 200 человек.

Зрители на трибунах, естественно, были, но впервые так мало Фото: Сергей ТАРАСОВ

Зрители на трибунах, естественно, были, но впервые так малоФото: Сергей ТАРАСОВ

Кстати, все журналисты, работающие на параде, два дня назад сдавали тест на коронавирус. Он показал, что все здоровы. Только после этого полиция получила список аккредитованных лиц и пропускала на праздник строго по этому списку.

Аккредитованные журналисты. Фото: Никита Иванов

Аккредитованные журналисты. Фото: Никита Иванов

Как и положено, мероприятие началось с выхода знаменной группы. Принимал парад командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц, который на белой «Волге» проехал мимо парадного строя, поздравив каждое подразделение, а затем обратился ко всем с трибуны. Как и ожидалось, поздравлял он всех с Днем Победы, который отмечался больше месяца назад.

- Поздравляю вас с Днем Победы. С праздником, величие которого определил сам народ своим беспримерным подвигом спасения отечества и героическим, решающим вкладом в разгром нацизма. 75 лет как закончилась Великая отечественная война. И парад, посвященный этому дню, был, есть и будет нашим главным праздником, - заявил Сергей Аваканц и объявил минуту молчания.

Парад начался Фото: Сергей ТАРАСОВ

Парад началсяФото: Сергей ТАРАСОВ

Сводный расчет военнослужащих-женщин Тихоокеанского флота в этом году представляет Центр связи ТОФ Фото: Сергей ТАРАСОВ

Сводный расчет военнослужащих-женщин Тихоокеанского флота в этом году представляет Центр связи ТОФФото: Сергей ТАРАСОВ

Затем был дан старт параду. Пешие колонны прошли мимо трибун, кстати, без масок. Хотя на репетициях парада все военнослужащие были в масках, что подчеркивало беспрецедентность противоэпидемиологических мер. Но, видимо, было принято решение не прятать молодые лица участников парада за масками. На трибунах, кстати, в масках были тоже не все. Особенно было странно видеть все те же маски на подбородках, не закрывающие нос.

Губернатор Приморья на параде Фото: Сергей ТАРАСОВ

Губернатор Приморья на парадеФото: Сергей ТАРАСОВ

Губернатор Олег Кожемяко обратился к участникам парада Фото: Сергей ТАРАСОВ

Губернатор Олег Кожемяко обратился к участникам парадаФото: Сергей ТАРАСОВ

Парад военной техники открыл легендарный Т-34. Тот самый, что принимал участие в Сталинградской битве, а после был передан в Приморский край, где защищал одну из железнодорожных станций на Транссибе. Найден и восстановлен командой умельцев в Уссурийске, выставлен в постоянной экспозиции музея техники на Садгороде. Этот танк уже дважды открывал парад победы – в 2018 и 2019 году, а в этом ему присвоили имя ветерана-танкиста Ефима Гольдберга, скончавшегося в этом году во Владивостоке.

Третий год подряд танк Т-34 открывает парад техники во Владивостоке Фото: Сергей ТАРАСОВ

Третий год подряд танк Т-34 открывает парад техники во ВладивостокеФото: Сергей ТАРАСОВ

Танк сопровождали бронеавтомобили «Тигр», участвующие в параде во Владивостоке впервые. Их дебют анонсировали еще в прошлом году, но тогда на параде они так и не появились.

После парада мы опубликуем видео в формате 360, чтобы каждый смог почувствовать себя в гуще событий. Просмотреть это видео можно будет как с использованием специальных очков виртуальной реальности, так и без них. Следите за нашим сайтом.

За парадом во Владивостоке наблюдают журналисты и полицейские.

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vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

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