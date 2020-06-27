Избирательный участок в багажнике иномарки: разбираемся, что это было на самом деле

Первый день голосования по поправкам в Конституцию во Владивостоке принес свои сюрпризы. Где-то голосование проходило на привычных участках, где-то члены УИК встречали избирателей на улице в специальных палатках. Но особенно заметно выделился участок номер 838. В соцсетях появилось множество видеороликов, в которых говорилось, что жителям Русской улицы предлагают голосовать в багажнике автомобиля. Разумеется, праворульной иномарки.

Не зря Владивосток является самым автомобилизированным городом России, а более 90% транспорта тут – подержанные праворульные авто родом из Японии. Как вышло, что «Хонда Фит» превратилась в урну для голосования?

Нарушения процедуры не было

Если не иронизировать и разобраться, становится понятно, тут нет ничего незаконного. Участковая избирательная комиссия с номером 838 базируется в школе №63, расположенной на улице Бородинская. Именно здесь в ближайшие дни смогут отдать свой голос все желающие. Однако утром 25 июня голосование частично проходило и на площадке возле дома №84 на Русской. Машина специально подъехала сюда, чтобы бюллетени могли получить маломобильные и пожилые люди, которым трудно далеко ходить.

Голосование прошло возле дома и на основном участке. Фото: предоставлено жителями домов

– Для выездного голосования вне помещения участники обязательно подают заявки заранее, как это было здесь. После этого приезжает мобильная группа. И далее возможны два варианта. Члены избиркома могут обойти квартиры людей. При этом заходить в помещения они не имеют права из-за эпидобсиановки. Поэтому жильцов просят сначала показать паспорт, после чего передают тому, кто будет голосовать пакет с бюллетенем, ручкой, маской и перчатками. Либо сами жители могут спуститься во двор, если не хотят лишних контактов в закрытом пространстве, – прокомментировал заместитель председателя краевого избиркома Роман Охотников.

По словам специалиста, изначально планировалось, что члены избиркома сделают поквартирный обход, но люди по собственной инициативе сами стали выходить к подъезду.

Жители благодарят за заботу

– Видели бы вы мою бабушку, которая толком не передвигается, но на голосование рвалась. Наверное, бы поняли. Именно для пенсионеров они приходят во дворы. На территорию нашего ТСЖ. Мы приглашаем представителей избиркома уже не первый раз, во время голосования по выборам президента РФ тоже просили, чтобы смогли поучаствовать люди с ограниченными возможностями, которых у нас довольно много. При этом голосование проходит строго по прописке – 48, 50 и 52 дома, – поделилась местная жительница.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/787072" frameborder="0"></iframe> Голосование с колес.Видео: Kirill Batanov

Впрочем, устраивать голосование именно в багажнике не планировалось. Сначала возле дома установили специальную палатку для голосования. Но с погодой не повезло – с утра во Владивостоке лил дождь, палатка промокла, и решено было переместиться в машину.

При этом для всех желающих проголосовать постарались создать максимально удобные безопасные условия.

– Бабушке выдали перчатки и маску, даже на улице перестраховываются. Все бланки с печатью и подписями, сам ящик полностью запечатан, так что таинство соблюдается. В подарок бабуле в конце еще и ручку подарили. Так мило, вроде мелочь, а она порадовалась, – подытожила собеседница.

Напомним, основным днем Общероссийского народного голосования станет 1 июля. Однако для плебисцита также определены дополнительные даты с 25 по 30 июня. Благодаря предварительному голосованию власти намерены избежать скопления людей. Всего по в Приморье сейчас 1299 стационарных и 46 временных избирательных участков. Кроме того, 205 мест для голосования оборудованы всем необходимым на военных, транспортных и рыбацких судах. Как рассказали «Комсомолке», у каждой участковой избирательной комиссии есть списки заявок для голосования вне помещения. Специалисты заранее созваниваются с избирателями и оговаривают дату посещения. Проголосовать можно с 08:00 до 20:00. В крае изготовлено почти 1,5 миллиона защищенных от подделки бюллетеней.

Почти 1,5 миллиона защищенных от подделки бланков изготовили в Приморье для предстоящего голосования по Конституции РФ

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