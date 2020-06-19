Большая часть приморцев готова поддержать патриотические поправки в Конституции

19 Июнь 2020 2020-06-19T07:57:14+03:00

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В преддверии голосования по внесению поправок в Конституцию РФ в Приморском крае прошло масштабное социологическое исследование. Специалисты краевого НИЦ социологии выяснили, будут ли голосовать жители края и узнали, какие из предлагаемых поправок наиболее одобряют приморцы.

Приморский научно-исследовательский центр социологии подвел итоги опроса жителей края. Специалисты подсчитали, что 92% приморцев осведомлены о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию, которое состоится 1 июля. В крае ожидается довольно высокая явка, 59,8% опрошенных планируют посетить избирательные участки. Отметим, что на выборах президента в 2018 году свою гражданскую позицию выразили больше 64% приморцев.

Помимо вопросов о явке, исследователи изучали мнение жителей края, касающееся самих поправок. Социологам удалось узнать, что 61,4% выступают за предлагаемые изменения. Около 63,8% допускают внесение поправок в основополагающий закон страны. Большинство опрошенных приморцев отметили, что считают голосование необходимым, так как оно поможет внести важные социальные и патриотические поправки.

Среди наиболее одобряемых изменений в Конституции приморцы отметили:

- Запрет на иностранное гражданство или иностранный вид на жительство для представителей власти – 23,8 %;

- Закрепление в Конституции РФ социальных гарантий – 22,8 %;

- Ужесточение требований к кандидатам на президентский пост – 19,9 %;

- Приоритет Конституции над международным правом на территории страны – 16,8%;

- Изменение статуса и полномочий Госсовета и усиление полномочий губернатора – 11.4 %

Большинство тех, кто принял участие в опросе поделились, что голосование – это важный гражданский долг. Так ответили 40,1 %. Есть и те, кто придет на избирательные участки именно для поддержки президента и его инициатив, таких 25,2 % опрошенных. 20,3 % респондентов уверены, что поправки помогут сделать жизнь лучше. 17,9 % интерьеров примут участие в плебисците, чтобы просто отдать свой голос за или против поправок. А 14,6 % назвали голосование верной традицией, которой они не намерены изменять.

Как выяснили исследователи, жители края довольно хорошо информированы о предстоящем голосовании. Более того приморцы понимают суть поправок. Специалисты считают, что это своеобразный индикатор проведенной разъяснительной работы региональными властями и избирательной комиссией.

Напомним, основным днем Общероссийского народного голосования станет 1 июля. Власти объявили эту дату выходным, чтобы люди смогли спокойно прийти и выразить свою гражданскую позицию. При этом отдать голос можно будет и досрочно, избирательные пункты откроют свои двери для желающих, начиная с 25 июня. Это поможет избежать столпотворения. Муниципалитеты Приморья уже получили специальные бюллетени, защищенные от подделки, изготовленные для голосования. Территориальные избирательные комиссии в общей сложности получили 1 451 286 специализированных бланков.

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ИСТОЧНИК KP.RU