Блэкаут: мощный циклон, бушующий в Приморье, оставил без света часть жителей Владивостока, Фокино и Артема

Дожди нон-стоп. Последствия такого сильного удара стихии не заставили себя долго ждать. Приморские города медленно, но верно начали уходить под воду. Ливневки просто не справились с таким количеством выпавших осадков. Машины превратились в лодки, а дороги – в реки. Но и это еще не все. Так циклон лишь тонко намекнул о своем присутствии.

Дальше по списку - погружение во мрак. Речь здесь об отключениях, о которых сообщили жители Фокино и Артема. Многоквартирные дома остались без света из-за неполадок, которые возникли в результате стихийного бедствия.

- Отключения, действительно, есть в Фокино и Артеме, но речи о серьезных поломках здесь нет, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Татьяна Кравченко, сотрудник пресс-службы регионального отделения ДРСК. – Бригады специалистов уже работают над починкой. В ближайшее время в домах наших потребителей появится свет. Продолжительность осадков никак не влияет на их работу, поэтому ситуация наладиться независимо от погодных изменений. Наши сети продолжают сейчас работать в штатном режиме.

Пострадал и Владивосток. Обесточены остались 33 жилых дома в районе Баляева по улицам Юмашева, Луговая, Кузнецова, 20 домов Минного городка, 23 дома подстанции Бурная - ул. Бестужева, ул. 1- ая Морская, 20 домов в районе Бама. Кроме того авария погрузила во мрак жильцов домов: ул. Каплунова 17, 23, 13, 15; ул. Адмирала Кузнецова 88 , а также по ул. Шошина и ул. Карбышева.

- В разных районах Владивостока произошло отключение электричества из-за погодных условий. Во всех районах работают аварийные бригады. В течение часа 70 жилых домов уже подключены к электроснабжению,- отметили в пресс-службе администрации Владивостока. - Всего было отключено около 100 домов. В данный момент идет переключение на резервные электросети.

О том, какое именно количество жителей Приморья сейчас сидят без света - пока неизвестно. Вместе с тем, МЧС объявило о штормовом предупреждении. По данным специалистов, в пятницу в Приморье ожидаются сильные грозовые дожди и усиления ветра до 18 метров в секунду. Спасатели настоятельно рекомендуют воздержаться от выхода в море.

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