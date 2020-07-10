2020-07-10T14:27:34+03:00
Происшествия

«Прости нас, малышка»: жители Сахалина в память о зверски убитой 8-летней Вике несут к Воскресенскому собору цветы и игрушки

Островитяне скорбят вместе с родными погибшей девочки [фото, видео]
Кристина ГРИН
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У собора образовался стихийный мемориал. Фото: Дмитрий Питерский ВК.У собора образовался стихийный мемориал. Фото: Дмитрий Питерский ВК.
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Сахалин до сих пор не могут поверить в случившееся. В память о зверски убитой 8-летней Виктории жители региона несут цветы и игрушки к Воскресенскому собору в Южно-Сахалинске. Там уже образовался стихийный мемориал, у которого за сегодня скорбели десятки неравнодушных горожан. Многие из них не могут молчать и делятся своими эмоциями в социальных сетях.

Жители Сахалина несут цветы и игрушки в память об убитой Вики..Видео: @sameja_66

- Сегодня для всех нас скорбный день, прости нас, малышка – пишет Наталья.

Сахалин скорбит вместе с родными убитой девочки. Фото: Дмитрий Питерский ВК.

Сахалин скорбит вместе с родными убитой девочки. Фото: Дмитрий Питерский ВК.

Напомним, что ребенок пропал 6 июля. Вика поссорилась с мамой после того, как она не отпустила ее погулять, и ушла из дома. Ни через час, ни через два обратно она не вернулась. Мама девочки забила тревогу и обратилась в полицию и к волонтерам.

В поисковой операции участвовали порядка 500 человек. Активисты признаются, что такого масштаба и взаимодействия всех структур, среди которых МЧС, УВД и СК, не было за последние 10 лет. К сожалению, найти Вику удалось лишь на 4 сутки. Мертвой. Она лежала без одежды лицом в реке. Позже маме девочки сказали, что ее дочь изнасиловали, а потом задушили.

На снимке подозреваемые в убийстве и сама Вика. Фото: Социальные сети

На снимке подозреваемые в убийстве и сама Вика.Фото: Социальные сети

По подозрению в совершении зверского преступления задержали пару. По предварительным данным, они подобрали Вику на дороге и обещали помочь ей добраться до нужного места, однако мужчина повернул в лес. Там он изнасиловал ребенка и задушил пакетом. Его сожительница все это время была рядом. Участвовала ли она в издевательствах над Викой – пока неизвестно. Обоих уже задержали сотрудники СК. Возбуждено уголовное дело. Виновным в чудовищном преступлении грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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