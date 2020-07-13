Расследование завершено: таинственными убийцами охотника в Приморье оказались полицейские

В Приморье окончено расследование громкого уголовного дела, которое шокировало жителей села Зеркальное прошлой осенью. В ближайшее время в суде придется ответить по целому ряду обвинений, включая убийство, двум оперуполномоченным. Вместе с ними на скамье подсудимых оказался и 54-летний отец одного из полицейских, который пытался взять всю вину на себя. Более того, наказание, судя по всему, ожидает и других работников местного отдела. В отдельное производство вынесено уголовное дело о пытках единственного свидетеля происшествия.

– Заместитель прокурора Приморья утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей Кавалеровского района. В зависимости от роли каждого их обвиняют в причинении смерти по неосторожности, незаконной охоте с применением транспортного средства, угон, умышленное уничтожение имущества, совершенные группой лиц по предварительному сговору, вмешательство в деятельность следователя, совершенное лицом с использованием служебного положения, – прокомментировала пресс-служба приморской прокуратуры.

Напомним, трагедия в Зеркальном разыгралась в ночь с 25 на 26 октября, когда 37-летний Николай Салтыков решил поохотиться вместе с 20-летним Вячеславом. Ребята взяли оружие, сели на мотоцикл и поехали. Недалеко от села они заметили свет фар авто. Подумав, что это охотнадзор, приятели притаились в кустарнике, при этом один из них оступился и упал в небольшую канавку. Возможно, именно это и спасло ему жизнь. Молодой человек услышал звук выстрелов и смог рассмотреть три силуэта, которые что-то загружали в авто, дребезжа металлом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/790158" frameborder="0"></iframe> В Приморье завершено расследование громкого дела об убийстве, в котором замешаны полицейские.

Выбравшись из укрытия, когда машина скрылась, парень не смог найти ни друга, ни мотоцикл. Вячеслав отправился за подмогой в родное село. Местные жители ждали приезда полиции около двух часов, прикрывая улики – лужу крови и следы протектора авто своими вещами. Однако расследование гибели намеренно затянулось. А главный свидетель трагедии сам оказался в числе подозреваемых. Родственники парня уверяют, что в полиции из него выбивали признание. Официальный представитель следственного комитета края рассказала «Комсомолке», что расследования по факту применения недозволенных методов сейчас продолжается.

Единственный свидетель едва не лишился зуба после допроса с пристрастием. Фото: предоставлено родственниками

По версии следствия, в ту роковую ночь за рулем Toyota Land Сruiser сидел оперуполномоченный. В салоне также находился второй блюститель порядка и его родственник. Мужчины вооружились охотничьим гладкоствольным ружье, кстати, не зарегистрированное по закону, и отправились на поиски зверей. Двигаясь по лесу, они приняли за животное местного жителя, который спрятался в зарослях. Прицельным выстрелом один из охотников убил Николая. Как оказалось, мужчины восприняли отблеск от хромированной детали мотоцикла за блеск глаз животного.

Желая скрыть следы преступления, полицейские загрузили тело и мотоцикл в автомобиль, после чего разработали целый план, чтобы запутать следствие. Труп закопали недалеко от водохранилища районе в поселке Рудный Кавалеровского района. Тело облили чем-то горючим, то ли намереваясь сжечь, то ли заметая следы, чтобы не могли унюхать собаки. Мотоцикл попросту выкинули в воду.

Виновники гибели жителя села Зеркальное пытались всячески запутать следствие, предоставляя прокурору ложную информацию. В итоге всю вину на себя взял отец одного из них. Мужчина, проживающий в поселке Моряк-Рыболов долго плутал, но все же указал место захоронения.

Как искали спрятанный мотоцикл. Фото: Следком по Приморскому краю

– Продолжая дезориентировать следствие, один из них приобрел для своего отца неисправный автомобиль. При помощи эвакуатора переместил его в лесной массив в районе с. Нижние Лужки Чугуевского района, где автомашина якобы вынужденно оставлена в связи с поломкой. Указанную автомашину отец одного из полицейских предъявил следствию в подтверждение своей версии о том, то охотился один, по неосторожности убил человека и сам спрятал труп, – констатировала пресс-служба прокуратуры Приморья.

Тот самый мотоцикл. Фото: Следком по Приморскому краю

Односельчане убитого в подобную версию не поверили, да и свидетель продолжил настаивать, что он видел трех человек. Опасаясь за свою жизнь, парень даже уехал из села. А бояться действительно было чего. Пока семья погибшего Николая организовывала поминки, у его родной сестры сгорел магазин сантехники. Хозяйка сразу заподозрила поджог.

Магазин сантехники оказался практически уничтожен огнем. Фото: предоставлено пострадавшими

На данный момент следствием собрано достаточно доказательств вины подозреваемых, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. У погибшего Николая осталась уже взрослая дочь от первого брака и дети от второй супруги. Надеемся, что близкие погибшего смогут хоть немного успокоиться после оглашения приговора участникам преступления.

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