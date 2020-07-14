Губернатор продлил режим ограничений в Приморье до конца июля

Режим повышенной готовности в Приморье, действовавший до 15 июля, продлен до конца месяца. Причем объявили об этом только вечером 14 июля, то есть практически в последний момент. Соответствующее постановление подписал губернатор края Олег Кожемяко.

В постановлении сказано, что ограничительные меры в рамках режима повышенной готовности продлены в Приморье до 31 июля включительно. Продлевают их уже не в первый раз, и пока не ясно, будет ли данная дата окончательной.

Фактически, продлевается не так уж и много ограничений. Да, 31 июля территории Приморья запрещено обслуживание граждан в заведениях общепита. Но на террасах и летних верандах уже давно можно, чем и пользуются рестораны и кафе.

Да, продлен запрет на бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях. Но гостиницам уже разрешил работать. И базам отдыха – сейчас как раз идет формирование «черного» и «белого» списка. Те базы, кто открыто о себе заявит и пройдет контроли, попадут в «белый» и смогут спокойно работать, соблюдая все меры.

Да, сохраняется режим самоизоляции. Но только для граждан из повышенной группы риска – им придется посидеть дома до 29 июля включительно.

Дело в том, что параллельно продлению режима в Приморье ведется поэтапное смягчение ограничений. С завтрашнего дня, 15 июля, разрешена торговля непродовольственными товарами в залах площадью до 800 квадратных метров включительно (до этого ограничение было до 400 квадратов). Возобновляется работа сельскохозяйственных ярмарок. Все они будут проверены административными комиссиями на предмет соблюдения санитарных требований.

Наконец, разрешен отдых в детских оздоровительных лагерях на базе образовательных учреждений с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер. Правда, детсады в полную силу пока не заработают. Только дежурные группы.

Главное, не забываем, что в Приморье сохраняется масочный режим и правило социальной дистанции в полтора метра. Помните, общее число заболевших COVID-19 приморцев с начала эпидемии составляет 5174 человека, погибло 59 пациентов.

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