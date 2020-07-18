Коронавирус в Приморье, последние новости на 19 июля 2020: смерть и тотальные проверки

Коронавирус в Приморье и Владивостоке, последние новости на 19 июля 2020 года. По данным оперативного штаба, количество зараженных COVID-19 в крае выросло до 5 460. За сутки опасный диагноз подтвердился еще у 80 человек.

Число погибших от коварной инфекции пополнил еще один житель Приморья. Всего с начала пандемии умерли 62 человека. Столько же пациентов сейчас в тяжелом состоянии. У 18 человек уже не справляются легкие, больных подключили к ИВЛ.

Но есть и хорошие новости. В минувшие сутки болезнь удалось победить 51 человеку. Всего в Приморье вылечись 4 105 местных жителей.

Статистика по распространению заболевания в Приморье. Фото: yandex.ru/covid19/stat

По данным правительства Приморья, всего лабораторное обследование на коронавирус прошли 202 759 человек, 3 322 – за последние сутки.

В крае продолжаются проверки предприятий, оказывающих услуги населению. Особое внимание уделяется работе баз отдыха и детских лагерей. Некоторым из них попросту не разрешили открыться из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических норм. За соблюдением правил в учреждениях и в местах массового скопления людей также следит интеллектуальная система видеонаблюдения, способная распознавать лица людей.

Из-за популярности пляжного отдыха и началом детских смен, специалисты взяли лагеря и базы отдыха под особый контроль.

– Мы организовали с прокуратурой проверку одной из баз отдыха, которая находится в Хасанском районе – были выявлены нарушения, в том числе отсутствовало оборудование для обеззараживания воздуха. Собранные материалы направим в суд для приостановления деятельности организации, – отметила глава краевого Роспотребнадзора.

По словам Татьяны Детковской, в крае увеличивается количество случаев заболевания на предприятиях.

– Это происходит по одной простой причине – граждане не используют средства индивидуальной защиты на работе, в том числе, когда собираются коллективом на чаепития, совместные обеды, а это также способствует распространению инфекции, – поделилась главный санитарный врач Приморья.

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