Коронавирус в Приморье, последние новости на 20 июля 2020: количество смертей растет

Коронавирус в Приморье и Владивостоке, последние новости на 20 июля 2020 года. По данным оперативного штаба, количество зараженных COVID-19 в крае выросло до 5 548. За сутки опасный диагноз подтвердился еще у 88 человек.

Продолжает расти число погибших от коварной инфекции: справиться с болезнью не смог еще один приморец. Всего с начала пандемии умерли 63 человека. Увеличилось количество пациентов, у кого отмечается тяжелое состояние – 67 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 19 заболевших.

Статистика по распространению заболевания в Приморье. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Справиться с заболеванием смогли еще 53 человека. Они были выписаны в минувшие сутки. Всего вылечились 4 158 жителя региона.

Всего с начала эпидемии лабораторно обследовано на COVID 205 044 жителя края.

В Приморском крае продолжаются проверки мест массового скопления людей. Так, во Владивостоке 17 административных комиссий в ежедневном режиме проводят рейды. За нарушения ограничительных мер специалисты составляются административные материалы.

В субботу, 18 июля, было проверено 329 предприятий торговли, 267 единиц общественного транспорта, а также 19 многоквартирных домов. Выявленных нарушений становится все меньше. Так, за сутки было оформлено всего 17 административных протоколов.

Кроме этого рейдовые группы ежедневно проводятся разъяснительные беседы с гражданами, которые пренебрегают ношением масок и соблюдением социальной дистанции. В минувшую субботу было проведено 994 беседы.

Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Административные комиссии по всему краю следят за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на объектах оказания услуг и торговли, включая ярмарки и рынки, стадионах, в общественном транспорте и других местах скопления людей.

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