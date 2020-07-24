«Он был настоящим бойцом»: в Приморье пройдет благотворительный забег в память о трагически погибшем у кратера вулкана альпинисте

23 июля с вулкана Ключевской спустили тело альпиниста Ильи Цветкова – известного в Приморье спортсмена. Напомним, что вместе с со своим напарником он начал восхождение на сопку 2 июля. Практически на самой верхушке у кратера вулкана Илье стало плохо. Сперва у него отказали ноги, а затем он потерял сознание на высоте 4700 метров. Его коллега спустился ниже, чтобы вызвать спасателей. Но вызволить альпинистов из заточения оказалось задачей непростой – мешали погодные условия. Вертолет, который должен был высадить десант рядом с местом их расположения, элементарно не мог приблизиться к Ключевскому.

7 июля на высоте 2000 метров нашли напарника Ильи. Его передали бригаде медиков. Центр медицины катастроф экстренно госпитализировал его в больницу на вертолете. Сами же спасатели продолжили восхождение, но дойти до альпиниста так и не смогли – помешали сход селевых потоков и камнепад.

Тогда из Владивостока на Камчатку прибыли коллеги и друзья Ильи. Они вместе со спасателями отправились к кратеру, чтобы найти товарища. На высоте 3450 они разбили лагерь, до альпиниста оставалось еще порядка 1000 метров. 23 июля утром спасатели и альпинисты нашли тело Ильи и спустили его с вулкана. К сожалению, выжить в таких чудовищных условиях было просто невозможно.

Известно, что у Ильи остались жена и 5 детей, которым сейчас как никогда нужна помощь. Так, друзья и коллеги спортсмена решили, что забег, который ежегодной проводят в Приморье в конце августа, в этом году будем в память об Илье. Мероприятие станет благотворительным, и все средства, полученные с него, пойдут семье трагически погибшего альпиниста.

- Он был настоящим бойцом. Частица меня навсегда осталась с ним. Каждый свой день он посвящал тому, чтобы доказать, в первую очередь, себе, что человеческие способности не ограничены, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Дмитрий Якухный, друг погибшего Ильи. – Судачат сейчас разное, но семья поддерживала его во всех спортивных соревнованиях. В прошлом году мы впервые проводили во Владивостоке суточный забег. Илья принимал участие в этом мероприятии, даже занял 4 место, совсем немного не хватило до 3. У него огромный опыт участия в таких соревнованиях. В 2014 году она даже стал победителем в 12-километровом заплыве. Человек был сильным не только телом, но и духом.

Дмитрий отмечает, что очень надеется на то, что из-за эпидемиологической ситуации и связанных с ней ограничений, забег все же состоится. Все средства, вырученные со спортивного мероприятия, пойдут семье Ильи. А память о нем навсегда останется в сердцах не только членов его семьи, но и друзей.

СПРАВКА КП

Илья Цветков – член Федерации альпинизма России, член ОО «Приморская Федерация альпинизма и скалолазания». Участник многих походов с 2014 года, в том числе и на вулкан Ключевской. Альпинистская квалификация - 2 разряд. В Приморье Илья известен как пловец. В 2014 году он был победителем марафонского заплыва на 12 км.

Ключевской вулкан — самый активный и мощный базальтовый вулкан Курило-Камчатской вулканической области. Он находится в ключевской группе вулканов в северной части Центральной камчатской депрессии на правом берегу реки Камчатка. Ближайший населенный пункт от вулкана — поселок Ключи, который расположен примерно в 30 километрах от исполина. Высота Ключевского вулкана — более 4750 метров.

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