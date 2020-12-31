Пожалуй, забыть супертайфун «Майсак», который изменил Приморье раз и навсегда, просто невозможно. Ураган, который бушевал в регионе, разрушил несколько достопримечательностей, среди которых известный стеклянный пляж. Знаковое побережье просто-напросто смыло, словно его на том месте никогда и не было. Многие туристы были в отчаянии, ведь стеклянный пляж – одна из любимейших достопримечательностей среди туристов. Но стихия забрала эти сокровища в свою пучину.Дальневосточники уже и не надеялись на то, что пляж снова вернет себе былой вид, как свершилось, как говорят пользователи сети, чудо. Разноцветные осколки вернулись на прежнее место и снова радуют всех отдыхающих.- Сейчас красота полностью вернулась. Как думаете, владельцы пляжа подсыпают новое стекло, или море выбрасывает свои сокровища? – пишет Дмитрий Анашкин, президент федерации подводного спорта в Приморском крае.Слова подтверждаются снимками, сделанными Дмитрием на стеклянном пляже. Действительно, словно лучше прежнего блестят осколки разноцветными гранями. Приморцы поспешили выразить свои мнения на счет удивительного перерождения достопримечательности.- Таможня подсыпает,изъяли на границе у выезжающих китайцев- Море вернуло то, что забрало?- Ну, конечно, море возвращает - там этого стеклобоя еще на полвека вперед.Хоть мнения на счет того, как стекла появились на разрушенном пляже, разделились, в одном дальневосточники единодушны – теперь излюбленное место имеет особую ценность, ведь оно переродилось словно Феникс.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕУраган уничтожил уникальный стеклянный пляж во ВладивостокеВсего за день город лишился сразу двух достопримечательностей (подробности)