Супертайфун «Майсак» обрушился на Приморский край: прямая трансляция

Погода в Приморском крае резко ухудшится ночью, 3 сентября.

Обновление

Все службы жизнеобеспечения дальневосточной столицы находятся в состоянии повышенной готовности. В круглосуточном режиме при администрации города работает оперативный штаб. Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства сообщать оперативному дежурному Единой дежурной диспетчерской службы по телефону: 2222-333 или по телефонам районных диспетчерских:

Ленинский - 2-223-875,

Фрунзенский - 2-614-392,

Советский - 2-614-281,

Первореченский - 2-614-478,

Первомайский - 2-614-304.

На Приморье обрушился супертайфун «Майсак». Уже вечером, 2 сентября, погода на побережье всего края начала повсеместно портится. В отдельный районах края поднялся сильный ветер и идут дожди. Объявлено штормовое предупреждение. «Комсомольская правда» ведет прямую онлайн трансляцию.

По всем прогнозам синоптиков, разрушительную мощь «Майсака» можно будет сравнить с печально известным «Лайонрок», из-за которого в 2016 году серьезно досталось инфраструктуре края: тогда размывало дороги, топило населенные пункты, реки выходили из берегов, а ветер валил деревья.

Чем ближе тайфун подходит к побережью края, тем интенсивнее становятся дожди и сильнее ветер. Резкое ухудшение погоды ожидается с ночи 3 сентября. Ветер усилится до 25 – 28 метров в секунду. Высота волн в заливе Петра Великого будет достигать 7 метров, а больше всего осадков выпадет в Хасанском районе.

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