Один из горняков, который не смог выбраться наружу при обвале в шахтах Асачинского золоторудного месторождения, погиб. Спасатели уже извлекли его тело из под завалов. Об этом сообщает компания «Тревожное зарево». Второго рабочего пока еще не нашли.Как сообщалось ранее, 6 января около полудня в оперативную дежурную смену краевого МЧС поступил звонок, и на другом конце провода сообщили о происшествии. Под завалами оказались пятеро мужчин, трое из них самостоятельно выбрались наружу, на поиски остальных отправились спасатели.Случившимся уже заинтересовалась прокуратура региона. Специалистам предстоит проверить исполнение законодательства об охране труда на предприятии.