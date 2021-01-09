Олег Кожемяко, губернатор Приморья, побывал в селе Глубинное, где 8 января ночью дотла сгорела единственная местная школа. Там глава региона встретился с жителями, где было принято совместное решение о том, что школьники первое время будут заниматься в здании дома культуры. Более того, как сообщает пресс-служба правительства, к 1 сентября 2021 года в селе появится новая безопасная школа.Светлана Митягина, директор сельской школы, отметила, что после пожара 62 ребенка лишились учебного заведения, 14 малышей – детского сада. Как оказалось, учиться за пределами села никто из них не сможет из-за отдаленности населенного пункта. В ближайшее время будет решен вопрос с арендой помещения для дошколят, а ученики будут пока заниматься в доме культуры. Там намерены перегородить помещение на 4 «классные комнаты». За две смены ребята смогут освоить материал.Власти отмечают, что в течение двух недель направят средства на организацию учебного процесса, закупку методичек и школьного инвентаря. Для 11-классников учебный план будет скорректирован. Будет сделано все возможное, чтобы сдача ЕГЭ и поступление в институты прошли в штатном режиме.Был также поднят вопрос об отсутствии интернета. Специалисты на днях прибудут в Глубинное, чтобы обеспечить дом культуры доступным выходом в сеть. Так часть учеников сможет перейти на дистанционное обучение.Кроме того, было принято решение строить в селе новую школу - пожаро- и морозостойкую. Притом начать функционировать она должна уже к началу нового учебного года.- К 12 января будет составлена смета на демонтаж сгоревшего здания школы, а к 20 января определимся с проектом новой школы на 70 человек. Здание будем строить морозостойкое и огнестойкое, с учетом всех противопожарных требований. Выберем проект, который не потребует бетонирования, чтобы дети уже в сентябре пошли в новую школу, – подчеркнул Олег Кожемяко, губернатор Приморья.Напомним, что после пожара в сельской школе правительство приняло решение ввести режим ЧС муниципального уровня.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14