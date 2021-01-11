Очередная трагедия разыгралась во время зимней рыбалки в Приморье. В этот раз ЧП произошло на озере Ханка. Несмотря на все предупреждения и запреты, очередной рыбак выехал на замерзшую акваторию на авто, да вот только лед подобной нагрузки не выдержал.Автомобиль вместе с любителем зимнего отдыха стремительно провалился под лед. Мужчина в возрасте оказался в ледяном плену, из которого, к сожалению, выбраться уже не смог. Тело погибшего при свете дня нашли водолазы, а вот операция по спасению авто затянулась до вечера. Специалисты закрепили металлические тросы за кузов кроссовера, после чего смогли поднять затонувшую машину со дна.«Это болезнь. Каждый рыбак думает, что повезет. Соболезнования родным», «Батя у меня рыбак всю свою жизнь. Любит именно зимнюю рыбалку. И через трещины прыгал, и в прошлом году был одним из тех 35 счастливчиков в Воеводе ( тогда знатно перепугался). Но вот снова зима, лед, рыба. Броня, которую не пробить!», «Неужели эта рыба стоит жизни?», «Люди не учатся на ошибках других. Каждый думает, что он избранный и с ним подобное не случится», «Жалко мужчину, царство небесное... Соболезную родным. Хорошо хоть нашли, а то бы до весны рыбы съели, весной всплыли бы одни вещи», – активно обсуждают происшествие жители края.Напомним, выход на лед может быть опасен для жизни, а выезд – категорически запрещен и наказывается штрафом. С конца осени – начала зимы в Приморье уже погибли больше 10 местных жителей, рискнувших ради рыбалки собственной жизнью. Спасатели настоятельно рекомендуют проявить благоразумие, здраво оценивать реальные риски и воздержаться от поездок по льду.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТащил за собой, а потом потерял сознание. Рыбак из Приморья преодолел 13 километров по морю, пытаясь спастисьМужчина, провалившийся в полынью под Владивостоком, доплыл до Хасанского района. Его товарищу выжить не удалось (подробнее…)Еще больше материалов по теме в разделе: Зимняя рыбалка в ПриморьеК ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14