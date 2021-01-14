В эфире радио \\"Комсомольская правда\\" главный редактор портала \\"Примпогода\\" Марина Парфенова рассказала о последних прогнозах синоптиков касаемо надвигающегося на Приморье снежного циклона. Напомним, в эту пятницу, 15 января, в Приморье ожидается снегопад и сильный ветер, объявлено экстренное предупреждение.- Циклон заденет южные и центральные районы Приморского края. Если вчерашний прогноз говорил о том, что снег начнется во второй половине дня, то сегодня все прогностические модели сходятся во мнении, что уже с первой половины дня начнутся осадки. Все начнется с небольшого снега, который будет только усиливаться до самого вечера. Снег будет идти в том числе и в ночь на субботу, а прекратится он только в первой половине дня 16 января. Фактически снег будет идти целые сутки, - отметила Марина Парфенова.Кроме того, по словам Марины Парфеновой, снег будет не таким мягким и пушистым, как это было во вторник, 12 января.- Снег будет обильным и жестким, он будет сопровождаться усилением ветра с 14-16 метров в секунду, до 28 метров в секунду к утру субботы, - уточнила Марина Парфенова.